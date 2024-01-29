Израиль разрушил только 20% тоннелей ХАМАСа под Газой — WSJ

80% огромной сети тоннелей ХАМАС под Сектором Газы до сих пор функционируют после недель усилий Израиля уничтожить их. Это препятствует достижению основных целей Израиля в войне.

Сколько тоннелей ХАМАС разрушено под Газой

По словам израильских официальных лиц, препятствование ХАМАС использовать туннели является основой усилий Израиля, направленных на захват высших лидеров ХАМАС и спасение израильских заложников.

Израиль заявил, что наносит удары по больницам и другим ключевым объектам инфраструктуры для захвата тоннелей.

По словам израильтян, выведение из строя тоннелей, длина которых достигает 300 миль, примерно, как половина системы метро Нью-Йорка, лишит ХАМАС относительно безопасного хранения оружия и боеприпасов, места для укрывания боевиков, командно-контрольных центров для своего руководства и возможности маневрировать территории. .

Израиль пытался очистить тоннели разными методами, включая установку насосов для затопления их водой из Средиземного моря, разрушение тоннелей с помощью авиаударов и жидкой взрывчатки, обыски с собаками и работами, уничтожение входов и рейды высококвалифицированных солдат.

Что известно о погибших в тоннеле ХАМАС

Армия обороны Израиля 25 декабря сообщила, что обнаружила тела пятерых заложников в подземном тоннеле ХАМАС в городе Джабалия на севере сектора Газа.

Погибших доставили в Израиль для захоронения. Среди них — прапорщик Зив Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Ник Бейзер, гражданские Иден Захария и Элия Толедано.

Израильские военные получили контроль над районом лагеря Джабалия — одного из оперативных центров ХАМАС в секторе Газа. Там демонтировали подземный штаб.

Подземный штаб ХАМАС включал два уровня: первый глубиной около десяти метров и второй глубиной десятки метров. Сеть тоннелей со многими маршрутами использовали для управления боем и передвижения боевиков.