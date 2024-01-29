Ізраїль зруйнував лише 20% тунелів ХАМАСу під Газою — WSJ

80% величезної мережі тунелів ХАМАС під Сектором Гази досі функціонують після тижнів зусиль Ізраїля знищити їх. Це перешкоджає досягненню головних цілей Ізраїлю у війні.

Скільки тунелів ХАМАСу зруйновано під Газою

За словами ізраїльських офіційних осіб, перешкоджання ХАМАСУ використовувати тунелі є основою зусиль Ізраїлю, спрямованих на захоплення вищих лідерів ХАМАСУ і порятунок ізраїльських заручників.

Ізраїль заявив, що завдає ударів по лікарнях та інших ключових об'єктах інфраструктури для захоплення тунелів.

За словами ізраїльтян, виведення з ладу тунелів, довжина яких сягає 300 миль, приблизно, як половина системи метро Нью-Йорка, позбавить ХАМАС відносно безпечного зберігання зброї і боєприпасів, місця для переховування бойовиків, командно-контрольних центрів для свого керівництва і можливості маневрувати територією.

Ізраїль намагався очистити тунелі різними методами, включаючи встановлення насосів для затоплення їх водою з Середземного моря, руйнування тунелів за допомогою авіаударів і рідкої вибухівки, обшуки з собаками і роботами, знищення входів і рейди висококваліфікованих солдатів.

Що відомо про загиблих в тунелі ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю 25 грудня повідомила, що знайшла тіла пʼятьох заручників у підземному тунелі ХАМАС у місті Джабалія на півночі сектора Гази.

Загиблих доставили до Ізраїлю для поховання. Серед них — прапорщик Зів Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Нік Бейзер, цивільні Іден Захарія та Елія Толедано.

Ізраїльські військові здобули контроль над районом табору Джабалія — одного з оперативних центрів ХАМАС у секторі Гази. Там вони демонтували підземний штаб.

Підземний штаб ХАМАС включав два рівні: перший глибиною приблизно десять метрів і другий глибиною десятки метрів. Мережу тунелів з багатьма маршрутами використовували для управління боєм і пересування бойовиків.