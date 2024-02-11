Война в Газе угрожает мировой экономике — МВФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Война в Газе угрожает мировой экономике — МВФ

Газа
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Источник:  DW

Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4 до 2,9 процента из-за военных действий в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке несет опасность для мировой экономики

11 января главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может иметь последствия для мировой экономики.

Об этом она заявила на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает DW .

По ее словам, обострение конфликта на Ближнем Востоке может иметь более широкие последствия.

Эта чрезвычайная неопределенность усугубляет проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усугубит экономический ущерб.

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева

Глава МВФ

Согласно сообщению, МВФ снизил свой прогноз роста экономики Ближнего Востока и Северной Африки с 3,4 до 2,9 процента, заявив, что перспективы региона крайне неопределены из-за большого количества рисков, таких как распространение конфликта в Газе на соседние с Израилем страны и атаки. на корабль в Красном море.

Moody's впервые снизило кредитный рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Израиля с A1 до А2. Это произошло впервые в истории страны.

Moody's снизило рейтинги Израиля в иностранной и национальной валютах до A2 с A1. Moody's также снизило приоритетные необеспеченные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до А2 по А1, а также приоритетные необеспеченные рейтинги шельфовых облигаций в иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги программы MTN к A2 по A1. Прогноз "Негативный".

Основной причиной снижения рейтинга стала война Израиля с ХАМАС, а также возможные политические последствия этой войны и удар по финансовой системе Израиля в результате нее. Проблемным вопросом является и продолжительность конфликта, поскольку она сегодня не ясна.

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