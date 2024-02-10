Израиль заявил о подземной базе ХАМАС под штаб-квартирой ООН в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль заявил о подземной базе ХАМАС под штаб-квартирой ООН в Газе

Штаб-квартира ООН в Газе
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Источник:  The Times of Israel

Израильские военные обнаружили подземный центр обработки информации и связи палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, расположенный под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

Что известно о подземном центре ХАМАС под штаб-квартирой ООН в Газе

По информации издания, у центра была собственная электрическая подстанция, промышленные аккумуляторные блоки питания, а также жилые помещения для палестинских террористов ХАМАС.

Израильские военные пригласили журналистов и продемонстрировали этот центр.

Журналисты в сопровождении военных вошли в раскрытый туннельный проход и воочию увидели настоящий подземный городок.

По словам израильских военных, террористы ХАМАСа использовали центр для сбора разведданных, обработки информации и связи.

По словам командира 401-й бронетанковой бригады полковника Бенни Аарона, его подразделение обнаружило несколько тайников оружия непосредственно в здании БАПОР, при этом персонал штаб-квартиры ООН был давно эвакуирован.

Однако в ЦАХАЛе говорят, что в некоторых офисах БАПОР они нашли оборудование и документы, указывающие на то, что "те же офисы также использовались террористами ХАМАС".

Нет сомнений, что сотрудники БАПОР знали, что [ХАМАС] копает под ними огромный тоннель. БАПОР обеспечивает прикрытие для ХАМАС, БАПОР точно знает, что происходит под землей, и БАПОР использует свой бюджет для финансирования некоторых военных возможностей ХАМАС, это точно, отмечает полковник ЦАХАЛа.

В главном здании комплекса ООН Аарон провел журналистов в серверную комнату БАПОР, которая, по его словам, находится прямо над подземным центром обработки данных ХАМАС.

По его словам, отдельные кабели соединяются. Он показал журналистам спускавшиеся к полу.

При этом здание ООН также снабжало центр террористов ХАМАС электроэнергией.

Что известно о реакции ООН

Руководитель БАПОР Филипп Лаццарини заявил, что в агентстве якобы ничего не знали об огромном подземном комплексе прямо под их штаб-квартирой.

БАПОР не знала, что находится под его штаб-квартирой в Газе. БАПОР является организацией, занимающейся человеческим развитием и гуманитарной организацией, не имеющей опыта в военной сфере и сфере безопасности, а также способности проводить военные инспекции того, что находится или может быть под его помещениями, - отметил Лаццарини.

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