Ізраїльські військові виявили підземний центр обробки інформації та зв'язку палестинського терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази, розташований під штаб-квартирою Близькосхідного агентства ООН з питань допомоги палестинським біженцям.

Що відомо про підземний центр ХАМАС під штаб-квартирою ООН в Газі

За інформацією видання, центр мав власну електричну підстанцію, промислові акумуляторні блоки живлення, а також житлові приміщення для палестинських терористів ХАМАС.

Ізраїльські військові запросили журналістів та продемонстрували їм цей центр.

Журналісти в супроводі військових увійшли в розкритий тунельний прохід і на власні очі побачили справжнє підземне містечко.

За словами ізраїльських військових, терористи ХАМАС використовували центр для сбору розвідданих, обробки інформації і зв’язку.

За словами командира 401-ї бронетанкової бригади полковника Бенні Аарона, його підрозділ виявив кілька схованок зброї безпосередньо в будівлі БАПОР, при цьому персонал штаб-квартири ООН був давно евакуйований.

Однак в ЦАХАЛі кажуть, що в деяких офісах БАПОР вони знайшли обладнання та документи, які вказують на те, що "ті самі офіси також використовувалися терористами ХАМАС".

Немає сумнівів, що співробітники БАПОР знали, що [ХАМАС] копає під ними величезний тунель. БАПОР забезпечує прикриття для ХАМАС, БАПОР точно знає, що відбувається під землею, і БАПОР використовує свій бюджет для фінансування деяких військових можливостей ХАМАС, це точно, - зазначає полковник ЦАХАЛу. Поширити

У головній будівлі комплексу ООН Аарон провів журналістів до серверної кімнати БАПОР, яка, за його словами, розташована прямо над підземним центром обробки даних ХАМАС.

За його словами, окремі кабелі з’єднуються. Він показав журналістам ті, що спускалися до підлоги.

При цьому будівля ООН також забезпечувала центр терористів ХАМАС електроенергією.

Що відомо про реакцію ООН

Керівник БАПОР Філіп Лаццаріні заявив, що в агенстві нібито нічого не знали про величезний підземний комплекс просто під їхньою штаб-квартирою.