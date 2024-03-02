Израиль согласился временно прекратить огонь в Газе — AP

Израиль одобрил рамки предложенного соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Теперь на это должен согласиться ХАМАС.

Переговоры между Израилем и ХАМАС

Associated Press сообщает об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Сообщается, что 3 марта в Египте должны возобновиться переговоры по достижению соглашения.

Как пишет Associated Press, международные посредники работали неделями, чтобы достичь соглашения о приостановлении боевых действий перед началом священного для мусульман месяца Рамадан примерно 10 марта.

Соглашение, вероятно, позволит оказать помощь сотням тысяч отчаявшихся палестинцев на севере Газа, которые, как озабоченные представители гуманитарной службы, находятся под угрозой голода.

По данным источника, израильтяне «более или менее приняли» предложение, которое включает шестинедельное прекращение огня, а также освобождение ХАМАСом заложников, которые считаются уязвимыми, включая больных, раненых, стариков и женщин.

Высокопоставленный египетский чиновник сказал, что посредники Египта и Катара, как ожидается, получат ответ от ХАМАС во время переговоров в Каире, которые должны начаться в 3 марта.

Атака ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газы. Они взяли под контроль несколько населенных пунктов, захватили 250 заложников и убили 1200 человек, преимущественно гражданских.

В ответ Израиль объявил контртеррористическую операцию, возобновив контроль над всеми захваченными городами 9 октября.

Израиль анонсировал "полную осаду" Сектора Газы, прекратив поставки топлива, воды и света, пока не будут освобождены все заложники.

Позже страна начала наземную операцию в Газе.