Израиль согласился на обмен пленными с ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль согласился на обмен пленными с ХАМАС

Флаг Израиля
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Источник:  Укринформ

Израиль согласился освободить 700-800 палестинских заключенных в рамках соглашения с боевиками ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Израиль вернет из плена ХАМАС 40 своих граждан

Израиль согласился на обмен пленными с ХАМАС.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильские СМИ.

Отмечается, что среди террористов, которых Израиль согласился освободить, есть сотни отбывающих пожизненное заключение за убийство израильтян во время терактов.

По сообщениям СМИ, ХАМАС должен освободить в ответ 40 израильских заложников.

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Рафах

23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Рафах, чтобы призвать Израиль к немедленному прекращению огня в Газе и отметить важность доступа к гуманитарной помощи для палестинцев.

Длинная очередь заблокированных грузовиков с гуманитарной помощью по одну сторону ворот. Долгая тень голода по другой, - отметил Гутерриш. — Пора по-настоящему наполнить Газу жизненно необходимой помощью.

Находясь в Рафахе, генсек ООН подчеркнул, что "ничто не оправдывает ужасающие атаки ХАМАС 7 октября. И ничто не оправдывает коллективное наказание палестинского народа".

Время для железного обязательства Израиля относительно полного, беспрепятственного доступа гуманитарных грузов на всей территории Газы.

В ответ Израиль заявил, что делает все возможное, чтобы способствовать поступлению продовольствия и медикаментов в Газу и не устанавливает никаких ограничений на объемы помощи.

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