CША официально подтвердили ликвидацию заместителя командующего боевиками ХАМАС Иссы
Категория
Мир
Дата публикации

CША официально подтвердили ликвидацию заместителя командующего боевиками ХАМАС Иссы

Газа
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Источник:  Укринформ

Израиль заявил о вероятной ликвидации в Газе заместителя командующего военным крылом ХАМАС Марвана Иссы на прошлой неделе. Его считают одним из ключевых организаторов террористического нападения на Израиль 7 октября, что спровоцировало войну.

США подтвердили ликвидацию высокопоставленного боевика

Соединенные Штаты официально подтвердили гибель заместителя командующего военным крылом ХАМАСа Марвана Иссы, который был ликвидирован во время израильского удара в центре Газы.

С соответствующим заявлением выступил советник Белого дома Джейк Салливан.

Третий номер (в иерархии — ред.) ХАМАС Марван Исса был убит во время израильской операции на прошлой неделе. Остальные высокопоставленные лидеры скрываются, вероятно, глубоко в сети тоннелей.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник Белого дома

Салливан заверил, что ответственность наступит и для всех остальных боевиков.

Мы оказываем помощь, чтобы это произошло.

ЦАХАЛ через неделю уничтожил треть боевиков ХАМАС

3 февраля ЦАХАЛ доложил, что уничтожены 2/3 ХАМАС и, соответственно, разрушены 50% всех подземных тоннелей. ЦАХАЛ контролирует около 75% территории сектора Газа. Однако это не означает, что операция близится к концу.

Корнийчук заявил, что ситуация в Израиле и Секторе Газа перейдет в более усиленную фазу, поскольку сейчас начались разновекторные движения с точки зрения действий военных и партнеров Израиля.

Также не меняются заявления высшего политического руководства Израиля, потому что там на сегодняшний день есть сложное правое и националистическое правительство, которое никогда не пойдет ни на какие уступки ХАМАС, — отметил посол Украины в Израиле.

Евгений Корнийчук добавил, что в отношении Рамаллы, Палестинской автономии также ведутся достаточно сложные переговоры, которые не приближают Израиль к окончанию боевых действий.

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