Евровидение-2024. В израильской песне-заявке уберут слова об атаке ХАМАС

Израильская телекомпания Kan по просьбе организаторов песенного конкурса Евровидение-2024 попросила авторов первого и второго места пересмотреть свои тексты. После этого Kan официально выберет песню, которую пришлет на конкурс в Мальме.
Скандал с песней на Евровидение-2024 от Израиля
Израиль согласился пересмотреть слова песни-заявки на "Евровидение" после того, как организаторы конкурса выразили недовольство текстом, где упоминается нападение ХАМАС на страну 7 октября 2023 года.
Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на заявление израильской национальной телерадиокомпании Kan.
Евровидение, которое в этом году состоится 7-11 мая в шведском городе Мальме, позиционирует себя как неполитическое мероприятие и может дисквалифицировать нарушивших это правило конкурсантов. Отбор израильской заявки на участие в конкурсе поручен телекомпании Kan.
Лидером израильской заявки является песня "October Rain" певицы Эден Голан, где есть следующие строки: "Не остался воздух, чтобы дышать" и "Они все были хорошими детьми, каждый из них".
Считается, что речь идет о скрывавшихся в укрытиях людях, когда боевики ХАМАС убивали и похищали людей на музыкальном фестивале 7 октября — в день начала войны в Израиле.
Израильский вещатель сообщил, что согласился внести изменения после просьбы президента страны Исаака Герцога.
Президент подчеркнул, что именно в это время, когда ненавидящие нас стремятся оттеснить государство Израиль с каждой сцены, Израиль должен... поднимать свой флаг на каждом мировом форуме, особенно в этом году", — сообщили в Kan.
Европейский языковой союз позволил Израилю участвовать в конкурсе Евровидение-2024
EBU отвергла призывы исключить Израиль из конкурса из-за военной операции в Газе по аналогии с Россией после ее вторжения в Украину.
Текст песни израильской певицы Эден Голан, которая должна представлять Израиль на Евровидении, проверили на предмет содержания ссылок на войну с боевиками ХАМАС.
Позже Европейский языковой союз (EBU) заявил, что разрешил Израилю участвовать в конкурсе "Евровидение-2024".
Представительница Израиля Эден Голан выступит во втором полуфинале Евровидения, который пройдет 9 мая.
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