Евровидение-2024. В израильской песне-заявке уберут слова об атаке ХАМАС

Израильская телекомпания Kan по просьбе организаторов песенного конкурса Евровидение-2024 попросила авторов первого и второго места пересмотреть свои тексты. После этого Kan официально выберет песню, которую пришлет на конкурс в Мальме.

Скандал с песней на Евровидение-2024 от Израиля

Израиль согласился пересмотреть слова песни-заявки на "Евровидение" после того, как организаторы конкурса выразили недовольство текстом, где упоминается нападение ХАМАС на страну 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на заявление израильской национальной телерадиокомпании Kan.

Евровидение, которое в этом году состоится 7-11 мая в шведском городе Мальме, позиционирует себя как неполитическое мероприятие и может дисквалифицировать нарушивших это правило конкурсантов. Отбор израильской заявки на участие в конкурсе поручен телекомпании Kan.

Лидером израильской заявки является песня "October Rain" певицы Эден Голан, где есть следующие строки: "Не остался воздух, чтобы дышать" и "Они все были хорошими детьми, каждый из них".

Считается, что речь идет о скрывавшихся в укрытиях людях, когда боевики ХАМАС убивали и похищали людей на музыкальном фестивале 7 октября — в день начала войны в Израиле.

В телекомпании заявили, что попросили авторов October Rain и финалиста второго места с песней "Dance Forever" пересмотреть свои тексты, сохраняя при этом творческую свободу. После этого Kan официально выберет песню, которую пришлет на Евровидение. Поделиться

Израильский вещатель сообщил, что согласился внести изменения после просьбы президента страны Исаака Герцога.

Президент подчеркнул, что именно в это время, когда ненавидящие нас стремятся оттеснить государство Израиль с каждой сцены, Израиль должен... поднимать свой флаг на каждом мировом форуме, особенно в этом году", — сообщили в Kan.

Европейский языковой союз позволил Израилю участвовать в конкурсе Евровидение-2024

EBU отвергла призывы исключить Израиль из конкурса из-за военной операции в Газе по аналогии с Россией после ее вторжения в Украину.

Наши руководящие органы действительно пересмотрели список участников конкурса 2024 года и согласились, что израильский общественный вещатель KAN соответствует всем правилам конкурса в этом году и может участвовать, как и в последние 50 лет, — сказал генеральный директор EBU Ноэль Карран. Поделиться

Текст песни израильской певицы Эден Голан, которая должна представлять Израиль на Евровидении, проверили на предмет содержания ссылок на войну с боевиками ХАМАС.

Позже Европейский языковой союз (EBU) заявил, что разрешил Израилю участвовать в конкурсе "Евровидение-2024".

Представительница Израиля Эден Голан выступит во втором полуфинале Евровидения, который пройдет 9 мая.