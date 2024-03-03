Євробачення-2024. У ізраїльській пісні-заявці приберуть слова про атаку ХАМАС

Ізраїльська телекомпанія Kan на прохання організаторів пісенного конкурсу Євробачення-2024 попросила авторів першого і другого місця переглянути свої тексти. Після цього Kan офіційно обере пісню, яку надішле на конкурс у Мальме.

Скандал з піснею на Євробачення-2024 від Ізраїлю

Ізраїль погодився переглянути слова пісні-заявки на "Євробачення" після того, як організатори конкурсу висловили невдоволення текстом, де згадується напад ХАМАСна країну 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву ізраїльської національної телерадіокомпанії Kan.

Євробачення, яке цього року відбудеться 7-11 травня у шведському місті Мальме, позиціонує себе як неполітичний захід і може дискваліфікувати конкурсантів, які порушили це правило. Відбір ізраїльської заявки на участь у конкурсі доручено телекомпанії Kan.

Лідером ізраїльської заявки є пісня "October Rain" співачки Еден Голан, де є такі рядки: "Не залишилося повітря, щоб дихати" і "Вони всі були хорошими дітьми, кожен з них".

Вважається, що йдеться про людей, котрі ховалися в укриттях, коли бойовики ХАМАС вбивали і викрадали людей на музичному фестивалі 7 жовтня — в день початку війни в Ізраїлі.

У телекомпанії заявили, що попросили авторів "October Rain" і фіналіста другого місця з піснею "Dance Forever" переглянути свої тексти, зберігаючи при цьому творчу свободу. Після цього Kan офіційно обере пісню, яку надішле на Євробачення. Поширити

Ізраїльський мовник повідомив, що погодився внести зміни після прохання президента країни Ісаака Герцога.

Президент підкреслив, що саме в цей час, коли ті, хто нас ненавидить, прагнуть відтіснити державу Ізраїль з кожної сцени, Ізраїль повинен... піднімати свій прапор на кожному світовому форумі, особливо в цьому році", — повідомили в Kan.

Європейська мовна спілка дозволила Ізраїлю брати участь у конкурсі Євробачення-2024

EBU відкинула заклики виключити Ізраїль з конкурсу через військову операцію в Газі за аналогією з Росією після її вторгнення в Україну.

Наші керівні органи... дійсно переглянули список учасників конкурсу 2024 року та погодилися, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім правилам конкурсу цього року та може брати участь, як і протягом останніх 50 років, — сказав генеральний директор EBU Ноель Карран. Поширити

Текст пісні ізраїльської співачки Еден Голан, яка має представляти Ізраїль на цьогорічному Євробаченні, перевірили на предмет вмісту посилань на війну із бойовиками ХАМАС.

Пізніше Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що дозволила Ізраїлю брати участь у конкурсі "Євробачення-2024".

Представниця Ізраїлю Еден Голан виступить у другому півфіналі Євробачення, який відбудеться 9 травня.