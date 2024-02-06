Нацвідбір на Євробачення. В Українському товаристві глухих висловили обурення

Цьогорічний український нацвідбір на "Євробачення" запам'ятається багатьма гучними подіями та скандалами. Так, в Українському товаристві глухих уже поскаржилися на те, що адаптація пісень жестовою мовою" здійснювався "на аматорському рівні".

Що не так з перекладом пісень жестовою мовою на нацвідборі

За словами представників Українського товариства глухих, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не "зайшло" людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою.

Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: "Я нічого не зрозумів", — кажуть в товаристві. Поширити

Саме тому спільнота попросила організаторів Нацвідбору удосконалити свій підхід до забезпечення інклюзивності.

Сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою", — заявили в Українському товаристві глухих.

Варто зазначити, що перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а адаптацією пісень займалася Катерина Заботкіна.

Що важливо розуміти, у 2024 році фінал нацвідбору на "Євробачення" вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою.

Як Катерина Заботкіна реагує на критику

За словами української перекладачки, адаптація пісень жестовою мовою не передбачає дослівний переклад.

Окрім того, Катерина Заботкіна звернула увагу на те, що її виконання пісень жестовою мовою підтримав професійний перекладач Руслан Вихівський.