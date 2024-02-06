Нацвідбір на Євробачення. В Українському товаристві глухих висловили обурення
Категорія
Культура
Дата публікації

Нацвідбір на Євробачення. В Українському товаристві глухих висловили обурення

Катерина Заботкіна
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Цьогорічний український нацвідбір на "Євробачення" запам'ятається багатьма гучними подіями та скандалами. Так, в Українському товаристві глухих уже поскаржилися на те, що адаптація пісень жестовою мовою" здійснювався "на аматорському рівні".

Що не так з перекладом пісень жестовою мовою на нацвідборі

За словами представників Українського товариства глухих, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не "зайшло" людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою.

Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: "Я нічого не зрозумів", — кажуть в товаристві.

Саме тому спільнота попросила організаторів Нацвідбору удосконалити свій підхід до забезпечення інклюзивності.

Сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою", — заявили в Українському товаристві глухих.

Варто зазначити, що перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а адаптацією пісень займалася Катерина Заботкіна.

Що важливо розуміти, у 2024 році фінал нацвідбору на "Євробачення" вперше супроводжувався перекладом жестовою мовою.

Як Катерина Заботкіна реагує на критику

За словами української перекладачки, адаптація пісень жестовою мовою не передбачає дослівний переклад.

Окрім того, Катерина Заботкіна звернула увагу на те, що її виконання пісень жестовою мовою підтримав професійний перекладач Руслан Вихівський.

Якщо людина хоче дізнатися текст слово в слово, вона його відкриє, і для цього їй ще одна людина, яка буде те саме казати жестовою мовою, не потрібна. На моє переконання, передати атмосферу, ритм і настрій пісні — це так само важливо, як і передати жести. Тобто адаптувати так, щоб було зрозуміло, про що ця пісня, — поділилася перекладачка своєю думкою з цього приводу.

Катерина Заботкіна

Катерина Заботкіна

Перекладачка жестовою мовою

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Дії стався збій. Українці не можуть проголосувати за переможця Нацвідбору на Євробачення-24
Дія
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Результати Нацвідбіру на Євробачення-2024 оголосять пізніше — причина
Євробачення-2024
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Євробачення-2024. Оголошено переможця Нацвідбору — відео
alyona alyona & Jerry Heil

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим