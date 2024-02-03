Результати Нацвідбіру на Євробачення-2024 оголосять пізніше — причина

У суботу, 3 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2024. Але через активне голосування стався збій у Дії, яку не вдалося відновити. Тому результати відбору оголосять 4-го лютого після 19.00.

Відбувся Нацвідбір на Євробачення-2024

О 20.30 ведучі оголосили про відкриття ліній для голосування. О 21.20 закрили лінії для голосування. У "Дії" повідомили, що через навантаження, виникли технічні неполадки, і відновити їх поки не вдалося.

Ведучими Нацвідбору були шоумен Тімур Мірошніченко, співачка Юлія Саніна та комік Василь Байдак. У журі фіналу сиділи музиканти Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

Збій у застосунку "Дія" стався через перенавантаження. Це відбулося у момент, коли відкрилося голосування за пісню, що представлятиме Україну на конкурсі в Швеції. Понад 15 000 людей на секунду заходили в Дію, щоб проголосувати за свого фаворита Нацвідбору на "Євробачення".

Протягом тривалого часу багато українців не могли проголосувати за улюблений номер. Через це було прийняте рішення продовжити голосування та провести додатковий етер 4 лютого. Тож, оголошення результатів відбуватиметься у прямому етері на Суспільне Культура, на офіційних каналах Суспільного та на Youtube-каналі "Євробачення Україна".

Українці не можуть увійти до застосунку Дія

Під час голосування за фіналістів Нацвідбору на Євробачення-24 у Дії стався масштабний збій.

Про це повідомляють чимало українців у коментарях під трансляцією нацвідбору.

В офіційному Telegram-каналі "Євробачення Україна" повідомляється, що незабаром "Дія" має запрацювати.

Друзі, "Дія" збільшує потужності, невдовзі усе запрацює! Дякуємо за вашу активність! — йдеться у повідомленні. Поширити

На сторінці Дія підбадьорюють українців, що бажаючі невдовзі зможуть проголосувати.