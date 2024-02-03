Фінал нацвідбору на "Євробачення-2024". Де дивитися та як голосувати

3 лютого відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2024". Тоді журі та глядачі оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.

Де та коли дивитися трансляцію нацвідбору на "Євробачення-2024"

Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.

Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:

на телеканалі Суспільне Культура;

сайті Суспільне Культура;

на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";

на сайті Євробачення в Україні;

у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.

Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.

Переможця фіналу Національного відбору визначатимуть журі (50%), до складу якого цього року увійшли Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець, і глядачі (50%). Онлайн-голосування пройде в сервісі «Дія».

Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".

Учасники Нацвідбору виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK — “Lalala”; INGRET — “Keeper”; NAZVA — “Slavic English”; ANKA — «Палала»; Drevo — “Endless chain”; alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”; MÉLOVIN — “DREAMER”; SKYLERR — “Time is running out”; Ziferblat — “Place I Call Home”; YAGODY — “Tsunamia”; NAHABA — “GLASSS”.

Ведучими Нацвідбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, Тимур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байд

Що відомо про "Євробачення-2024"

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. Там проводили конкурс у 1992 та 2013 роках. Квитки на "Євробачення-2024" розкупили у перший день продажів.

Загалом на конкурсі виступлять представники 37 країн. Люксембург повернеться на "Євробачення" після 30-річної паузи. Імовірно, кількість країн-учасниць зросте, адже ще тривають перемовини з Румунією.