Фінал нацвідбору на "Євробачення-2024". Де дивитися та як голосувати
Категорія
Культура
Дата публікації

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2024". Де дивитися та як голосувати

Євро
Джерело:  Суспільне

3 лютого відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2024". Тоді журі та глядачі оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.

Де та коли дивитися трансляцію нацвідбору на "Євробачення-2024"

Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.

Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:

  • на телеканалі Суспільне Культура;

  • сайті Суспільне Культура;

  • на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";

  • на сайті Євробачення в Україні;

  • у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.

Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.

Переможця фіналу Національного відбору визначатимуть журі (50%), до складу якого цього року увійшли Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець, і глядачі (50%). Онлайн-голосування пройде в сервісі «Дія».

Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".

Учасники Нацвідбору виступатимуть у такому порядку:

  1. YAKTAK — “Lalala”;

  2. INGRET — “Keeper”;

  3. NAZVA — “Slavic English”;

  4. ANKA — «Палала»;

  5. Drevo — “Endless chain”;

  6. alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;

  7. MÉLOVIN — “DREAMER”;

  8. SKYLERR — “Time is running out”;

  9. Ziferblat — “Place I Call Home”;

  10. YAGODY — “Tsunamia”;

  11. NAHABA — “GLASSS”.

Ведучими Нацвідбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, Тимур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байд

Що відомо про "Євробачення-2024"

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. Там проводили конкурс у 1992 та 2013 роках. Квитки на "Євробачення-2024" розкупили у перший день продажів.

Загалом на конкурсі виступлять представники 37 країн. Люксембург повернеться на "Євробачення" після 30-річної паузи. Імовірно, кількість країн-учасниць зросте, адже ще тривають перемовини з Румунією.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Євробачення-2024. Суспільне назвало ведучих фіналу нацвідбору
Євробачення
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Нацвідбір на Євробачення-2024. Українці визначилися з членами журі
Євробачення-2024
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Український відбір на Євробачення-2024 — де та коли дивитися трансляцію
Євробачення

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим