Фінал нацвідбору на "Євробачення-2024". Де дивитися та як голосувати

3 лютого відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2024". Тоді журі та глядачі оберуть представника України на пісенному конкурсі в Мальме.
Де та коли дивитися трансляцію нацвідбору на "Євробачення-2024"
Трансляція передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.
Суспільне Мовлення транслюватиме національний відбір:
на телеканалі Суспільне Культура;
сайті Суспільне Культура;
на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";
на сайті Євробачення в Україні;
у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD.
Також трансляцію можна буде слухати на Радіо Промінь.
Переможця фіналу Національного відбору визначатимуть журі (50%), до складу якого цього року увійшли Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець, і глядачі (50%). Онлайн-голосування пройде в сервісі «Дія».
Для того, щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".
Учасники Нацвідбору виступатимуть у такому порядку:
YAKTAK — “Lalala”;
INGRET — “Keeper”;
NAZVA — “Slavic English”;
ANKA — «Палала»;
Drevo — “Endless chain”;
alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;
MÉLOVIN — “DREAMER”;
SKYLERR — “Time is running out”;
Ziferblat — “Place I Call Home”;
YAGODY — “Tsunamia”;
NAHABA — “GLASSS”.
Ведучими Нацвідбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, Тимур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байд
Що відомо про "Євробачення-2024"
68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.
Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. Там проводили конкурс у 1992 та 2013 роках. Квитки на "Євробачення-2024" розкупили у перший день продажів.
Загалом на конкурсі виступлять представники 37 країн. Люксембург повернеться на "Євробачення" після 30-річної паузи. Імовірно, кількість країн-учасниць зросте, адже ще тривають перемовини з Румунією.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-