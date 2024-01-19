Євробачення-2024. Суспільне назвало ведучих фіналу нацвідбору

Хто став ведучими нацвідбору “Євробачення-2024”

Ведучими Національного відбору на «Євробачення-2024» стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний голос «Євробачення в Україні» Тімур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байдак.

У фіналі національного відбору 3 лютого ведучі працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в конкретних зонах.

Вести бекстейдж та передшоу нацвідбору буде Анна Тульєва — ведуча відеоблогу "Євробачення Україна".

Незмінний ведучий нацвідборів "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко поділився, що конкурс для нього — це не просто чергова подія, а величезна частина життя.

Що відомо про "Євробачення-2024"

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. Там проводили конкурс у 1992 та 2013 роках. Квитки на "Євробачення-2024" розкупили у перший день продажів.

Загалом на конкурсі виступлять представники 37 країн. Люксембург повернеться на "Євробачення" після 30-річної паузи. Імовірно, кількість країн-учасниць зросте, адже ще тривають перемовини з Румунією.

Також ще невідомий представник України. Наразі оприлюднили пісні 11 фіналістів. Фінал відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. До 22 січня у "Дії" можна обрати членів журі нацвідбору на "Євробачення-2024".