Євробачення-2024. Суспільне назвало ведучих фіналу нацвідбору

Суспільне Мовлення назвало ведучих фіналу національного відбору на "Євробачення-2024".
Хто став ведучими нацвідбору “Євробачення-2024”
Ведучими Національного відбору на «Євробачення-2024» стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, офіційний голос «Євробачення в Україні» Тімур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байдак.
У фіналі національного відбору 3 лютого ведучі працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в конкретних зонах.
Вести бекстейдж та передшоу нацвідбору буде Анна Тульєва — ведуча відеоблогу "Євробачення Україна".
Незмінний ведучий нацвідборів "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко поділився, що конкурс для нього — це не просто чергова подія, а величезна частина життя.
Що відомо про "Євробачення-2024"
68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.
Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. Там проводили конкурс у 1992 та 2013 роках. Квитки на "Євробачення-2024" розкупили у перший день продажів.
Загалом на конкурсі виступлять представники 37 країн. Люксембург повернеться на "Євробачення" після 30-річної паузи. Імовірно, кількість країн-учасниць зросте, адже ще тривають перемовини з Румунією.
Також ще невідомий представник України. Наразі оприлюднили пісні 11 фіналістів. Фінал відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. До 22 січня у "Дії" можна обрати членів журі нацвідбору на "Євробачення-2024".
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