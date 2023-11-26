Дитяче Євробачення 2023. Хто переміг і на якому місці Україна — відео

Україна посіла 5 місце на Дитячому Євробаченні

Анастасія Димид посіла п'яте місце, проте за глядацьким голосуванням увійшла у першу трійку.

Суспільне передає, що дівчинка родом із села Гошів Івано-Франківської області. Анастасія каже, що її суперсила в тому, що вона українка.

The final Junior Eurovision 2023 Scoreboard!!



Well done to all our participants! #JESC2023 pic.twitter.com/UbVtx6ZOpT — Eurovision Song Contest (@Eurovision) November 26, 2023

На другому місці опинилася Іспанія, учасниця Сандру Валеро набрала 201 бал.

Франція другий рік поспіль перемогла на Дитячому Євробаченні

13-річна представниця Франції Зої Клозюр (Zoé Clauzure) набрала 228 балів і посіла перше місце.

У себе на батьківщині Клюзор вже є доволі відомою. Зої виступала разом з Аміром, який представляв Францію на «Євробаченні» у 2016 році.

У 2020 році вона стала півфіналісткою «Голосу Діти» у Франції у віці 10 років. Наступною сходинкою для дівчини стало «Дитяче Євробачення».

Нагадаємо, що дитячий пісенний конкурс цього року проходив у Ніцці під гаслом "Герої". У дитячому Євробаченні беруть участь діти віком від 9 до 14 років.