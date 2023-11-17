Євробачення-2024. Оголошена десятка фіналістів Нацвідбору
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Євробачення-2024. Оголошена десятка фіналістів Нацвідбору

Євробачення
Джерело:  Суспільне

Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". Почути обрані пісні українці зможуть у січні.

Відома десятка фіналістів Нацвідбору

До десятки фіналістів за результатами прослуховування потрапили:

  • alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.

  • Drevo — Endless chain.

  • INGRET — Keeper.

  • MÉLOVIN — DREAMER.

  • NAHABA — GLASSS.

  • NAZVA — Slavic English.

  • SKYLERR — Time is running out.

  • YAGODY — Tsunamia.

  • YAKTAK — Lalala.

  • Ziferblat — Place I Call Home.

Фото – suspilne.media

Ще одного — одинадцятого — учасника фіналу українці зможуть обрати під час онлайн-голосування в застосунку «Дія». Голосувати можна буде за виконавців із лонглиста, які не потрапили у десятку фіналістів за результатами прослуховування.

Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

Фінал нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці через онлайн-голосування.

Євробачення-2024: що відомо

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.

67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.

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