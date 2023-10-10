65 артистів подали заявки на український Нацвідбір Євробачення-2024

Прийом заявок на Нацвідбір на Євробачення-2024 триватиме ще два тижні. Наразі прийнято 65 заявок на участь у конкурсі.

Триває прийом заявок на Нацвідбір Євробачення-2024

Прийом заявок на Нацвідбір на Євробачення-2024 все ще продовжується – Суспільне Мовлення уже отримало понад 65 заявок. До завершення терміну приймання лишилося трохи менше ніж два тижні.

Два тижні на те, щоб подати пісню на Євробачення-2024! Ідеальний термін для того, щоб зібратись у творчий кулак і створити трек, який через твою індивідуальність, яскравість і талант представить Україну на міжнародному форумі, – розповідає музичний продюсер відбору Дмитро Шуров (Pianoбой). Поширити

За результатами сформують лонглист учасників, які продовжать брати участь у Національному відборі. Цей список включатиме до 20 виконавців. Його оприлюднять на платформах Суспільного до середини листопада.

За правилами, усі відібрані учасники мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Однак можливість потрапити до фіналу лишатиметься: за результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до списку.

Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

Євробачення-2024: що відомо

68-й Пісенний конкурс Євробачення у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Своєю чергою півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.

67-й Пісенний конкурс Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі конкурсу.