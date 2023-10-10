65 артистов подали заявки на украинский Нацотбор Евровидения-2024

Прием заявок на Нацотбор на Евровидение-2024 продлится еще две недели. В настоящее время принято 65 заявок на участие в конкурсе.

Продолжается прием заявок на Нацотбор Евровидения-2024.

Прием заявок на Нацотбор на Евровидение-2024 все еще продолжается – Общественное Вещание уже получило более 65 заявок. До истечения срока приемки осталось чуть менее двух недель.

Две недели на то, чтобы подать песню на Евровидение-2024! Идеальный термин для того, чтобы собраться в творческий кулак и создать трек, который из-за твоей индивидуальности, яркости и таланта представит Украину на международном форуме, – рассказывает музыкальный продюсер отбора Дмитрий Шуров (Pianoбой). Поделиться

По результатам сформируют лонглисты участников, которые продолжат участвовать в Национальном отборе. Этот список будет включать до 20 исполнителей. Его обнародуют на платформах Общественного до середины ноября.

По правилам все отобранные участники должны пройти прослушивание, по результатам которого выберут до 10 финалистов. Однако возможность попасть в финал будет: по результатам онлайн-голосования еще один участник попадет в список.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2024 в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы по пути онлайн-голосования.

Евровидение-2024: что известно

68-й песенный конкурс Евровидение в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. В свою очередь полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах, в последний год Украину представила Злата Огневич с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла третье место.

67-й Песенный конкурс Евровидения состоялся в британском Ливерпуле от имени Украины и с участием Общественного Вещания. Группа TVORCHI представила Украину с песней Heart of Steel и заняла шестое место в финале конкурса.