Євробачення-2024. Оголошено лонгліст учасників Нацвідбору в Україні

20 виконавців потрапило до довгого списку учасників українського Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024. Тепер серед них оберуть 10 фіналістів.

Відомо лонгліст учасників Нацвідбору на Євробачення-2024

Суспільне мовлення 9 листопада оголосило довгий список учасників Національного відбору на "Євробачення-2024". Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів.

Лонгліст виконавців:

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 – сольні артисти. Усі учасники з лонгліста мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше ніж 20 листопада.

Однак можливість потрапити до фіналу лишатиметься: за результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.

Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

Євробачення-2024: що відомо

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.

67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.