Євробачення-2024. Оголошено лонгліст учасників Нацвідбору в Україні
Категорія
Культура
Дата публікації

Євробачення-2024. Оголошено лонгліст учасників Нацвідбору в Україні

Євробачення-2024
Джерело:  Суспільне. Культура

20 виконавців потрапило до довгого списку учасників українського Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024. Тепер серед них оберуть 10 фіналістів.

Відомо лонгліст учасників Нацвідбору на Євробачення-2024

Суспільне мовлення 9 листопада оголосило довгий список учасників Національного відбору на "Євробачення-2024". Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів.

Лонгліст виконавців:

  • alyona alyona & Jerry Heil

  • ANKA

  • Carpetman

  • Drevo

  • INGRET

  • Julia Belei

  • KARYOTYPE

  • KRYLATA

  • MÉLOVIN

  • NAHABA

  • NAZVA

  • PARFENIUK

  • SHÉPA

  • SKYLERR

  • STASYA

  • SWOIIA

  • TESLENKO

  • YAGODY

  • YAKTAK

  • Ziferblat

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 – сольні артисти. Усі учасники з лонгліста мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше ніж 20 листопада.

Однак можливість потрапити до фіналу лишатиметься: за результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.

Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

Євробачення-2024: що відомо

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.

67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Джамала заради українців обманула організаторів Євробачення
Джамала заради українців обманула організаторів Євробачення
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Дитяче Євробачення: у Дії стартувало голосування за переможця Нацвідбору
Дитяче Євробачення: у Дії стартувало голосування за переможця Нацвідбору
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
65 артистів подали заявки на український Нацвідбір Євробачення-2024
Євробачення-2024

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм