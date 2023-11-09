Евровидение-2024. Объявлен лонглист участников Нацотбора в Украине

20 исполнителей попали в длинный список участников украинского Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024. Теперь среди них выберут 10 финалистов.
Известен лонглист участников Нацотбора на Евровидение-2024
Общественное вещание 9 ноября объявило длинный список участников Национального отбора на "Евровидение-2024". Теперь среди 20 исполнителей выберут 10 финалистов.
Лонглист исполнителей:
alyona alyona & Jerry Heil
ANKA
Carpetman
Drevo
INGRET
Julia Belei
KARYOTYPE
KRYLATA
MÉLOVIN
NAHABA
NAZVA
PARFENIUK
SHÉPA
SKYLERR
STASYA
SWOIIA
TESLENKO
YAGODY
ЯКТАК
Ziferblat
В общей сложности поступило 389 заявок от 288 исполнителей, из них 222 – сольные артисты. Все участники из лонглиста должны пройти прослушивание, по результатам которого выберут до 10 финалистов. Финалистов объявят не позднее 20 ноября.
Однако возможность попасть в финал остается: по результатам онлайн-голосования еще один участник попадет в финал.
Финал Нацотбора состоится в феврале 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя или победительницу Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала украинцы изберут путем онлайн-голосования.
Евровидение-2024: что известно
68-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.
Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах, в последний год Украину представила Злата Огневич с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла третье место.
67-й Песенный конкурс "Евровидение состоялся в британском Ливерпуле от имени Украины и при участии Общественного Вещания. Группа TVORCHI представила Украину с песней Heart of Steel и заняла шестое место в финале.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-