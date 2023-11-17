Евровидение-2024. Объявлена десятка финалистов Нацотбора

Суспільне объявило имена и названия песен 10 финалистов национального отбора на "Евровидение-2024". Услышать избранные песни украинцы смогут в январе.
Известна десятка финалистов Нацотбора
В десятку финалистов по результатам прослушивания попали:
alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria.
Drevo - Endless chain.
INGRET - Keeper.
MÉLOVIN - DREAMER.
NAHABA - GLASSS.
NAZVA - Slavic English.
SKYLERR - Time is running out.
YAGODY — Цунамия.
ЯКТАК - Lalala.
Ziferblat – Place I Call Home.
Еще один — одиннадцатый — участник финала украинцы смогут выбрать во время онлайн-голосования в приложении «Действие». Голосовать можно будет за исполнителей из лонглиста, не попавших в десятку финалистов по результатам прослушивания.
Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.
Финал нацотбора состоится в феврале 2024 г. в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победитель или победитель отбора будет определен по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы из-за онлайн-голосования.
Евровидение-2024: что известно
68-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.
Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах, в последний год Украину представила Злата Огневич с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла третье место.
67-й Песенный конкурс "Евровидение состоялся в британском Ливерпуле от имени Украины и при участии Общественного Вещания. Группа TVORCHI представила Украину с песней Heart of Steel и заняла шестое место в финале.
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