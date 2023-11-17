Евровидение-2024. Объявлена десятка финалистов Нацотбора

Известна десятка финалистов Нацотбора

В десятку финалистов по результатам прослушивания попали:

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria.

Drevo - Endless chain.

INGRET - Keeper.

MÉLOVIN - DREAMER.

NAHABA - GLASSS.

NAZVA - Slavic English.

SKYLERR - Time is running out.

YAGODY — Цунамия.

ЯКТАК - Lalala.

Ziferblat – Place I Call Home.

Фото – suspilne.media

Еще один — одиннадцатый — участник финала украинцы смогут выбрать во время онлайн-голосования в приложении «Действие». Голосовать можно будет за исполнителей из лонглиста, не попавших в десятку финалистов по результатам прослушивания.

Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

Финал нацотбора состоится в феврале 2024 г. в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победитель или победитель отбора будет определен по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы из-за онлайн-голосования.

Евровидение-2024: что известно

68-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах, в последний год Украину представила Злата Огневич с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла третье место.

67-й Песенный конкурс "Евровидение состоялся в британском Ливерпуле от имени Украины и при участии Общественного Вещания. Группа TVORCHI представила Украину с песней Heart of Steel и заняла шестое место в финале.