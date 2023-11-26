Детское Евровидение-2023. Кто победил и на каком месте Украина — видео
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Детское Евровидение-2023. Кто победил и на каком месте Украина — видео

Детское Евровидение 2023
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Источник:  Суспільне. Культура

9-летняя украинка Анастасия Димид заняла 5-е место на детском Евровидении, набрав 128 баллов. На первом месте – Франция.

Украина заняла 5 место на Детском Евровидении

Анастасия Димид заняла пятое место, однако по зрительскому голосованию вошла в первую тройку.

Суспільне сообщает, что девочка родом из села Гошев Ивано-Франковской области. Анастасия говорит, что ее суперсила в том, что она украинка.

На втором месте оказалась Испания, участница Сандра Валеро набрала 201 балл.

Франция второй год подряд победила на Детском Евровидении

13-летняя представительница Франции Зои Клозюр (Zoé Clauzure) набрала 228 баллов и заняла первое место.

У себя на родине Клюзор уже достаточно известна. Зои выступала вместе с Амиром, представлявшим Францию на «Евровидении» в 2016 году.

В 2020 году она стала полуфиналисткой «Голоса Дети» во Франции в возрасте 10 лет. Следующей ступенькой для девушки стало «Детское Евровидение».

Напомним, что детский песенный конкурс в этом году проходил в Ницце под лозунгом "Герои". В детском Евровидении принимают участие дети от 9 до 14 лет.

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