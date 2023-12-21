Євробачення-2024. Українці обрали 11 фіналістку нацвідбору

Суспільне Мовлення оголосило одинадцяту фіналістку національного відбору на "Євробачення-2024". Її українці обрали голосуванням у "Дії".

Хто 11 учасниця нацвідбору Євробачення-2024

Найбільшу кількість голосів — 80 944 (26,78 %) — отримала ANKA з піснею «Палала».

Глядацьке онлайн-голосування тривало з 15 до 21 грудня. За цей час свій голос віддали понад 300 тисяч українців.

Тепер повний список фіналістів виглядає так:

alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;

ANKA — «Палала»;

Drevo — “Endless chain”;

INGRET — “Keeper”;

MÉLOVIN — “DREAMER”;

NAHABA — “GLASSS”;

NAZVA — “Slavic English”;

SKYLERR — “Time is running out”;

YAGODY — “Tsunamia”;

YAKTAK — “Lalala”;

Ziferblat — “Place I Call Home”.

Фінал Нацвідбору пройде 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

Євробачення-2024: що відомо

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

У листопаді Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". До списку потрапили: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.

67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.