Євробачення-2024. Українці обрали 11 фіналістку нацвідбору

Суспільне Мовлення оголосило одинадцяту фіналістку національного відбору на "Євробачення-2024". Її українці обрали голосуванням у "Дії".
Хто 11 учасниця нацвідбору Євробачення-2024
Найбільшу кількість голосів — 80 944 (26,78 %) — отримала ANKA з піснею «Палала».
Глядацьке онлайн-голосування тривало з 15 до 21 грудня. За цей час свій голос віддали понад 300 тисяч українців.
Тепер повний список фіналістів виглядає так:
alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;
ANKA — «Палала»;
Drevo — “Endless chain”;
INGRET — “Keeper”;
MÉLOVIN — “DREAMER”;
NAHABA — “GLASSS”;
NAZVA — “Slavic English”;
SKYLERR — “Time is running out”;
YAGODY — “Tsunamia”;
YAKTAK — “Lalala”;
Ziferblat — “Place I Call Home”.
Фінал Нацвідбору пройде 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.
Євробачення-2024: що відомо
68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.
У листопаді Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". До списку потрапили: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.
Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.
67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.
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