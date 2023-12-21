Евровидение-2024. Украинцы выбрали 11 финалистку нацотбора

Суспільне мовлення объявила одиннадцатую финалистку национального отбора на "Евровидение-2024". Ее украинцы избрали голосованием в "Дії".

Кто 11 участница нацотбора Евровидения-2024

Наибольшее количество голосов – 80 944 (26,78 %) – получила ANKA с песней «Палала».

Зрительное онлайн-голосование длилось с 15 по 21 декабря. За это время свой голос отдали более 300 000 украинцев.

Теперь полный список финалистов выглядит так:

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria";

ANKA - "Палала";

Drevo - "Endless chain";

INGRET - "Keeper";

MÉLOVIN - "DREAMER";

NAHABA - "GLASSS";

NAZVA - "Slavic English";

SKYLERR - "Time is running out";

YAGODY - "Tsunamia";

YAKTAK - "Lalala";

Ziferblat - "Place I Call Home".

Финал Нацотбора пройдет 3 февраля 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя или победительницу определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала украинцы изберут путем онлайн-голосования.

Евровидение-2024: что известно

68-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

В ноябре Суспільне мовлення объявило имена и названия песен 10 финалистов национального отбора на "Евровидение-2024". В список попали: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK и Ziferblat.

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах, в последний год Украину представила Злата Огневич с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла третье место.

67-й Песенный конкурс "Евровидение состоялся в британском Ливерпуле от имени Украины и при участии Общественного Вещания. Группа TVORCHI представила Украину с песней Heart of Steel и заняла шестое место в финале.