Евровидение-2024. Суспільне назвало ведущих финала нацотбора

Кто стал ведущим нацотбора "Евровидение-2024"

Ведущими Национального отбора на Евровидение-2024 стали фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, официальный голос Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

В финале национального отбора 3 февраля ведущие будут работать как на главной сцене, так и отдельными парами в конкретных зонах.

Вести бекстейдж и передшоу нацотбора будет Анна Тульева - ведущая видеоблога "Евровидение Украина".

Бессменный ведущий нацотборов "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко поделился, что конкурс для него — это не просто очередное событие, а огромная часть жизни.

Что известно о "Евровидении-2024"

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а грандфинал — на 11 мая.

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. Там проводили конкурс в 1992 и 2013 годах. Билеты на Евровидение-2024 раскупили в первый день продаж.

На конкурсе выступят представители 37 стран. Люксембург вернется на "Евровидение" после 30-летней паузы. Вероятно, количество стран-участниц вырастет, ведь еще продолжаются переговоры с Румынией.

Также еще неизвестен представитель Украины. Сейчас обнародовали песни 11 финалистов. Финал отбора состоится 3 февраля 2024 в формате телевизионного концерта. До 22 января в "Действии" можно выбрать членов жюри нацотбора на "Евровидение-2024".