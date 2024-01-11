Евровидение-2024. Участники Нацотбора представили свои песни — видео

3 февраля состоится финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". Участники уже представили песни, с которыми будут соревноваться за возможность представить Украину.

Суспільне мовлення провело жеребьевку и определило порядок выступлений финалистов Национального отбора на "Евровидение-2024".

Там отметили, что по-прежнему победителя или победительницу отбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Украинцы выберут состав жюри финала путем онлайн-голосования.

Финалисты Нацотбора Евровидения-2024

YAKTAK — Lalala;

INGRET — Keeper;

NAZVA — Slavic English;

ANKA — "Палала";

Drevo — Endless chain;

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;

MÉLOVIN — DREAMER;

SKYLERR — Time is running out;

Ziferblat — Place I Call Home;

YAGODY — Tsunamia;

NAHABA — GLASSS.

Евровидение-2024: что известно

68-й песенный конкурс состоится в Мальме, Швеция. Это будет третий раз, когда этот город будет принимать "Евровидение" после 1992 и 2013 годов.

7 и 9 мая пройдут первый и второй полуфиналы, на одном из них выступит Украина. Грандфинал намечен на 11 мая.

Напомним, что в 2023 году на конкурсе победила Loreen с песней "Tattoo", Украину представляла группа TVORCHI, занявшая 6 место.