Євробачення-2024. Учасники Нацвідбору представили свої пісні — відео

3 лютого відбудеться фінал Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". Учасники вже презентували пісні, з якими змагатимуться за можливість представити Україну.

Суспільне Мовлення провело жеребкування та визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2024".

Там зазначили, що, як і раніше, переможця чи переможницю відбору визначать за результатами голосування журі й глядачів. Українці оберуть склад журі фіналу шляхом онлайн-голосування.

Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2024

YAKTAK — Lalala;

INGRET — Keeper;

NAZVA — Slavic English;

ANKA — "Палала";

Drevo — Endless chain;

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;

MÉLOVIN — DREAMER;

SKYLERR — Time is running out;

Ziferblat — Place I Call Home;

YAGODY — Tsunamia;

NAHABA — GLASSS.

Євробачення-2024: що відомо

68-й пісенний конкурс відбудеться у місті Мальме, Швеція. Це буде третій раз, коли це місто прийматиме "Євробачення" після 1992 та 2013 років

7 та 9 травня відбудуться перший і другий півфінали, на одному з них виступить Україна. Грандфінал запланований на 11 травня.

Нагадаємо, що у 2023 році на конкурсі перемогла Loreen із піснею "Tattoo", Україну представляв гурт TVORCHI, який посів 6 місце.