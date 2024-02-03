Финал нацотбора на "Евровидение-2024". Где смотреть и как голосовать

3 февраля состоится финал национального отбора на "Евровидение-2024". Тогда жюри и зрители выберут представителя Украины на песенном конкурсе в Мальме.
Где и когда смотреть трансляцию нацотбора на "Евровидение-2024"
Трансляция передшоу национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала — в 18:00.
Общественное Вещание будет транслировать национальный отбор:
на телеканале Общественное Культура;
сайте Общественное Культура ;
на Facebook-страницах Общественного и "Евровидения Украина";
на сайте Евровидения в Украине ;
в приложении "Действие", выбрав "Действие. ТВ" и канал Общественное Культура HD.
Также трансляцию можно будет слушать на Радио Луч .
Победителя финала Национального отбора будут определять жюри (50%), в состав которого в этом году вошли Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец и зрители (50%). Онлайн-голосование пройдет в сервисе "Действие".
Для того чтобы проголосовать нужно перейти в "Сервисы" — "Опрос" — "Активные опросы".
Участники Нацотбора будут выступать в следующем порядке:
YAKTAK — "Lalala";
INGRET — "Keeper";
NAZVA — "Slavic English";
ANKA — "Палала";
Drevo — "Endless chain";
alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria";
MÉLOVIN — "DREAMER";
SKYLERR — "Time is running out";
Ziferblat — "Place I Call Home";
YAGODY — "Tsunamia";
NAHABA — "GLASSS".
Ведущими Нацотбора будут фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байд
Что известно о "Евровидении-2024"
68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а грандфинал — на 11 мая.
Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. Там проводили конкурс в 1992 и 2013 годах. Билеты на Евровидение-2024 раскупили в первый день продаж.
На конкурсе выступят представители 37 стран. Люксембург вернется на "Евровидение" после 30-летней паузы. Вероятно, количество стран-участниц вырастет, ведь продолжаются переговоры с Румынией.
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