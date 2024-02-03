Финал нацотбора на "Евровидение-2024". Где смотреть и как голосовать

3 февраля состоится финал национального отбора на "Евровидение-2024". Тогда жюри и зрители выберут представителя Украины на песенном конкурсе в Мальме.

Где и когда смотреть трансляцию нацотбора на "Евровидение-2024"

Трансляция передшоу национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала — в 18:00.

Общественное Вещание будет транслировать национальный отбор:

на телеканале Общественное Культура;

сайте Общественное Культура ;

на Facebook-страницах Общественного и "Евровидения Украина";

на сайте Евровидения в Украине ;

в приложении "Действие", выбрав "Действие. ТВ" и канал Общественное Культура HD.

Также трансляцию можно будет слушать на Радио Луч .

Победителя финала Национального отбора будут определять жюри (50%), в состав которого в этом году вошли Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец и зрители (50%). Онлайн-голосование пройдет в сервисе "Действие".

Для того чтобы проголосовать нужно перейти в "Сервисы" — "Опрос" — "Активные опросы".

Участники Нацотбора будут выступать в следующем порядке:

YAKTAK — "Lalala"; INGRET — "Keeper"; NAZVA — "Slavic English"; ANKA — "Палала"; Drevo — "Endless chain"; alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"; MÉLOVIN — "DREAMER"; SKYLERR — "Time is running out"; Ziferblat — "Place I Call Home"; YAGODY — "Tsunamia"; NAHABA — "GLASSS".

Ведущими Нацотбора будут фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина, Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байд

Что известно о "Евровидении-2024"

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а грандфинал — на 11 мая.

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. Там проводили конкурс в 1992 и 2013 годах. Билеты на Евровидение-2024 раскупили в первый день продаж.

На конкурсе выступят представители 37 стран. Люксембург вернется на "Евровидение" после 30-летней паузы. Вероятно, количество стран-участниц вырастет, ведь продолжаются переговоры с Румынией.