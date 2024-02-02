Евровидение-2024

Где смотреть финал нацотбора на Евровидение

Предшоу национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала — в 18:00.

Трансляцию можно будет посмотреть в приложении "Дія", выбрав "Дія.ТБ" и канал Суспільне Культура HD

На YouTube канале Евровидения Украина

На телеканале, сайте, Facebook Суспільне Культура

на сайте Евровидения в Украине

Порядок выступления участников отбора:

YAKTAK — Lalala INGRET — Keeper NAZVA — Slavic English ANKA — Палала Drevo — Endless chain alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria MÉLOVIN — DREAMER SKYLERR — Time is running out Ziferblat — Place I Call Home YAGODY — Tsunamia NAHABA — GLASSS

Ведущими отбора будут фронтвумэн группы The HARDKISS Юлия Санина, телеведущий Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

В жюри — певец Андрей Данилко (исполнитель образа Верки Сердючки), певица Джамала и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

Как голосовать за участников отбора Евровидения

Как и в предыдущие годы, победителя определит жюри и голосование зрителей.

Зрительное онлайн-голосование состоится в "Дії". Чтобы проголосовать нужно перейти в "Сервисы" — "Опрос" — "Активные опросы".

Как сообщалось ранее, 68-й конкурс "Евровидение" в мае 2024 года состоится в шведском городе Мальме.

Гранд-финал "Евровидения-2024" проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в первом из которых примет участие Украина, состоятся 7 и 9 мая.