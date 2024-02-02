Украинский отбор на Евровидение-2024 — где и когда смотреть трансляцию
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Украинский отбор на Евровидение-2024 — где и когда смотреть трансляцию

Евровидение
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Источник:  Суспільне. Культура

3 февраля состоится финал национального отбора международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Где смотреть финал нацотбора на Евровидение

Предшоу национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала — в 18:00.

Порядок выступления участников отбора:

  1. YAKTAK — Lalala

  2. INGRET — Keeper

  3. NAZVA — Slavic English

  4. ANKA — Палала

  5. Drevo — Endless chain

  6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

  7. MÉLOVIN — DREAMER

  8. SKYLERR — Time is running out

  9. Ziferblat — Place I Call Home

  10. YAGODY — Tsunamia

  11. NAHABA — GLASSS

Ведущими отбора будут фронтвумэн группы The HARDKISS Юлия Санина, телеведущий Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

В жюри — певец Андрей Данилко (исполнитель образа Верки Сердючки), певица Джамала и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

Как голосовать за участников отбора Евровидения

Как и в предыдущие годы, победителя определит жюри и голосование зрителей.

Зрительное онлайн-голосование состоится в "Дії". Чтобы проголосовать нужно перейти в "Сервисы" — "Опрос" — "Активные опросы".

Как сообщалось ранее, 68-й конкурс "Евровидение" в мае 2024 года состоится в шведском городе Мальме.

Гранд-финал "Евровидения-2024" проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в первом из которых примет участие Украина, состоятся 7 и 9 мая.

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