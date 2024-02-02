3 февраля состоится финал национального отбора международного песенного конкурса "Евровидение-2024".
Где смотреть финал нацотбора на Евровидение
Предшоу национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала — в 18:00.
Трансляцию можно будет посмотреть в приложении "Дія", выбрав "Дія.ТБ" и канал Суспільне Культура HD
На YouTube канале Евровидения Украина
На телеканале, сайте, Facebook Суспільне Культура
на сайте Евровидения в Украине
Порядок выступления участников отбора:
YAKTAK — Lalala
INGRET — Keeper
NAZVA — Slavic English
ANKA — Палала
Drevo — Endless chain
alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
MÉLOVIN — DREAMER
SKYLERR — Time is running out
Ziferblat — Place I Call Home
YAGODY — Tsunamia
NAHABA — GLASSS
Ведущими отбора будут фронтвумэн группы The HARDKISS Юлия Санина, телеведущий Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.
В жюри — певец Андрей Данилко (исполнитель образа Верки Сердючки), певица Джамала и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.
Как голосовать за участников отбора Евровидения
Как и в предыдущие годы, победителя определит жюри и голосование зрителей.
Зрительное онлайн-голосование состоится в "Дії". Чтобы проголосовать нужно перейти в "Сервисы" — "Опрос" — "Активные опросы".
Как сообщалось ранее, 68-й конкурс "Евровидение" в мае 2024 года состоится в шведском городе Мальме.
Гранд-финал "Евровидения-2024" проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в первом из которых примет участие Украина, состоятся 7 и 9 мая.
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