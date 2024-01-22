Нацотбор на Евровидение-2024. Украинцы определились с членами жюри

22 января в приложении "Дія" официально завершилось голосование, которое определило трех членов жюри Национального отбора на Евровидение 2024 года.
Известны имена членов жюри Нацотбора на Евровидение-2024
Следует отметить, что в голосовании принимали участие 720 тысяч украинцев.
Именно они выбрали жюри Нацотбора на Евровидение-2024.
Лидерами голосования стали:
Андрей Данилко, народный артист Украины и создатель сценического образа VERKA SERDUCHKA (43,79%);
Джамала, победительница Евровидения-2016 (23,62%);
Сергей Танчинец, фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ (12,42%).
Что важно понимать, уже 3 февраля, в финале Нацотбора, звездная тройка жюри вместе со зрителями выберет представителя Украины на Евровидении-2024.
Нацотбор на Евровидение-2024 потряс первый громкий скандал
Недавно известные украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil представили совместный трек для Национального отбора на Евровидение-2024.
Артистки дали ему символическое название Teresa & Maria. Несмотря на то, что большинству украинцев он понравился, многие слушатели жестко раскритиковали эту композицию.
Как оказалось, дело в том, что образ Терезы крайне неоднозначен, как и ее биография.
Украинцы в комментариях к песне назвали ее "садисткой и лицемеркой, которая наслаждалась страданиями других".
На эти упреки уже отреагировала Jerry Heil. Она обратила внимание на то, что трек не о Терезе и она там упоминается только как символ.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-