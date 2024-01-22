Нацвідбір на Євробачення-2024. Українці визначилися з членами журі

22-го січня у застосунку “Дія” офіційно завершилося голосування, яке визначило трьох членів журі цьогорічного Національного відбору на Євробачення 2024.
Відомі імена членів журі Нацвідбору на Євробачення-2024
Варто зазначити, що у голосуванні брали участь 720 тисяч українців.
Саме вони обрали журі Нацвідбору на Євробачення-2024.
Лідерами голосування стали:
Андрій Данилко, народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA (43,79%);
Джамала, переможниця Євробачення-2016 (23,62%);
Сергій Танчинець, фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ (12,42%).
Що важливо розуміти, вже 3 лютого, у фіналі Нацвідбору, зіркова трійка журі разом з глядачами обере представника України на Євробаченні-2024.
Нацвідбір на Євробачення-2024 сколихнув перший гучний скандал
Нещодавно відомі українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil представили спільний трек для Національного відбору на Євробачення-2024.
Артистки дали йому символічну назву Teresa & Maria. Попри те, що багатьом українцям він сподобався, чимало слухачів жорстко розкритикували цю композицію.
Як виявилося, річ у тім, що образ Мати Терези вкрай неоднозначний, як і її біографія.
Українці у коментарях до пісні назвали її “садисткою та лицеміркою, яка насолоджувалася стражданнями інших”.
На ці докори уже відреагувала Jerry Heil. Вона звернула увагу на те, що трек не про Терезу й вона там згадується лише як символ.
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