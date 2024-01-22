Нацвідбір на Євробачення-2024. Українці визначилися з членами журі
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Нацвідбір на Євробачення-2024. Українці визначилися з членами журі

Євробачення-2024

22-го січня у застосунку “Дія” офіційно завершилося голосування, яке визначило трьох членів журі цьогорічного Національного відбору на Євробачення 2024.

Відомі імена членів журі Нацвідбору на Євробачення-2024

Варто зазначити, що у голосуванні брали участь 720 тисяч українців.

Саме вони обрали журі Нацвідбору на Євробачення-2024.

Лідерами голосування стали:

  • Андрій Данилко, народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA (43,79%);

  • Джамала, переможниця Євробачення-2016 (23,62%);

  • Сергій Танчинець, фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ (12,42%).

Що важливо розуміти, вже 3 лютого, у фіналі Нацвідбору, зіркова трійка журі разом з глядачами обере представника України на Євробаченні-2024.

Нацвідбір на Євробачення-2024 сколихнув перший гучний скандал

Нещодавно відомі українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil представили спільний трек для Національного відбору на Євробачення-2024.

Артистки дали йому символічну назву Teresa & Maria. Попри те, що багатьом українцям він сподобався, чимало слухачів жорстко розкритикували цю композицію.

Як виявилося, річ у тім, що образ Мати Терези вкрай неоднозначний, як і її біографія.

Українці у коментарях до пісні назвали її “садисткою та лицеміркою, яка насолоджувалася стражданнями інших”.

На ці докори уже відреагувала Jerry Heil. Вона звернула увагу на те, що трек не про Терезу й вона там згадується лише як символ.

Річ у тім, що люди не зрозуміли, що ми хотіли сказати. Це ж не пісня про Матір Терезу, не біографічна композиція. Образ Матері Терези використовується як символ. Якщо ви когось називаєте Матір'ю Терезою, то що маєте на увазі? Що це дуже добра і сердечна людина. Тому й пісня про те, що поруч з нами є символи такого жіноцтва. Вона про об'єднання навколо чогось дуже світлого. Тому я б не загострювала увагу саме на Матері Терезі. Вона була, як ми зараз уже розуміємо, неоднозначною, але люди, які це пишуть, не розглядають ситуацію з двох боків, - розповіла Jerry Heil в ефірі на Радіо Промінь.

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