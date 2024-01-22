Нацвідбір на Євробачення-2024. Українці визначилися з членами журі

Відомі імена членів журі Нацвідбору на Євробачення-2024

Варто зазначити, що у голосуванні брали участь 720 тисяч українців.

Саме вони обрали журі Нацвідбору на Євробачення-2024.

Лідерами голосування стали:

Андрій Данилко, народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA (43,79%);

Джамала, переможниця Євробачення-2016 (23,62%);

Сергій Танчинець, фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ (12,42%).

Що важливо розуміти, вже 3 лютого, у фіналі Нацвідбору, зіркова трійка журі разом з глядачами обере представника України на Євробаченні-2024.

Нацвідбір на Євробачення-2024 сколихнув перший гучний скандал

Нещодавно відомі українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil представили спільний трек для Національного відбору на Євробачення-2024.

Артистки дали йому символічну назву Teresa & Maria. Попри те, що багатьом українцям він сподобався, чимало слухачів жорстко розкритикували цю композицію.

Як виявилося, річ у тім, що образ Мати Терези вкрай неоднозначний, як і її біографія.

Українці у коментарях до пісні назвали її “садисткою та лицеміркою, яка насолоджувалася стражданнями інших”.

На ці докори уже відреагувала Jerry Heil. Вона звернула увагу на те, що трек не про Терезу й вона там згадується лише як символ.