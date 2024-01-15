Украинцы могут выбрать в "Дії" состав жюри Нацотбора Евровидения-2024

С 15 января в приложении “Дія” можно проголосовать за состав жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидения-2024. Украинцы будут выбирать среди 9 претендентов.

Украинцы в “Дії” будут голосовать за жюри Нацотбора Евровидения-2024

В приложении "Дія" началось голосование за состав жюри Национального отбора на "Евровидение-2024". Опрос продлится с 15 по 22 января.

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет.

diia.gov.ua

Для этого нужно:

зайти в приложение "Действие";

в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос";

отдать свой голос за одного из 9 кандидатов.

Кандидаты в члены жюри Нацотбора:

Александр Вареница – пиар-специалист, соучредитель агентства по продвижению украинской музыки на международный рынок Go West. Трижды признавался лучшим музыкальным журналистом по версиям Kyiv Music Days и Karabas Live Awards. Работал с группами Kalush, ONUKA и O.Torvald во время "Евровидения-2017".

Андрей Данилко – народный артист Украины и создатель сценического образа VERKA SERDUCHKA. Автор песен, миниатюр, инструментальных произведений и режиссер собственных шоу. Член жюри Нацотбора на "Евровидение" (2016-2020).

Джамала – певица и автор песен. Победительница "Евровидения-2016" и обладательница награды WIBA 2022 как одна из самых влиятельных инфлюэнсерок мира. В 2023 году вошла в тройку популярнейших исполнителей в плейлисте EQUAL Global от Spotify.

Елена Коляденко – руководитель танцевального коллектива Freedom Ballet, продюсер группы Freedom Jazz и KADNAY. Хореограф, неоднократно была режиссером-постановщицей выступлений украинских артистов на "Евровидении" и больших телевизионных шоу.

Екатерина Павленко – певица, композитор и автор песен. Фольклористка, фронтвумен группы Go_A, завоевавший 5-е место в финале "Евровидения-2021" в Роттердаме.

Сергей Танчинец – певец, музыкант, продюсер и лидер рок-группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ". Заслуженный артист Украины, многократный номинант и победитель музыкальных премий YUNA, "Золотая жар-птица", M1 Music Awards и другие.

Евгений Триплов – автор и музыкальный продюсер песен для многих украинских артистов, в частности, Тины Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анны Тринчер и других. Шоуранер музыкального реалити-шоу "МУЛЬТИТРЕК".

Евгений Хмара – композитор, виртуозный пианист и создатель инструментальных шоу. Автор 7 студийных альбомов, с начала полномасштабной войны дал более 200 благотворительных концертов. Член Национального жюри Украины на "Евровидении-2023".

Павел Шилько – теле- и радиоведущий, известный под псевдонимом DJ Паша. Соучредитель и генеральный продюсер музыкальной премии YUNA. Соавтор конкурсных песен Тины Кароль и Верки Сердючки на "Евровидение".

По результатам опроса сформируют рейтинг: трем кандидатам, которые наберут наибольшее количество голосов, будет предложено подписать соглашение члена жюри. Если кто-то по веским причинам не сможет подписать соглашение, членом жюри станет следующий по количеству голосов кандидат.

Финал Нацотбора пройдет 3 февраля в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

По соображениям безопасности финал шоу будет закрыт, и даже место проведения объявлять не будут.

Что известно о Евровидении-2024

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а гранд-финал – на 11 мая.

Недавно Общественная речь провела жеребьевку и презентовала песни финалистов Национального отбора на "Евровидение-2024".

По результатам жеребьевки в финале Нацотбора участники будут выступать в следующем порядке: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.