Общественная речь запустила опрос в "Дії". Украинцы могут выбрать одиннадцатого финалиста или финалистку национального отбора на "Евровидение-2024".

Украинцы выберут 11 участников Нацотбора Евровидения-2024

В приложении "Дія" началось голосование за 11-го финалиста Нацотбора на Евровидение-2024. Оно продлится с 15 по 21 декабря.

Организаторы Нацотбора впервые открыли подбор на дополнительного, 11-го участника. «Зрительский выбор — одно из новшеств отбора этого года.

По правилам, в отборе приняли участие артисты из лонглиста, не попавшие в список финалистов по результатам прослушивания.

Вот кандидаты:

Anka - "Палала";

Carpetman - "Endless fight";

Karyotype - "Sadness";

Krylata - "Queen";

Parfeniuk – «Среди ветров»;

Shepa - "Supernova";

Stasya - "Rika";

Swoiia - "Little Angels";

Teslenko - "Lights go up".

Голосовать могут все пользователи "Дії" от 14 лет. Результаты будут оглашены до 29 декабря.

Финал Нацотбора пройдет 3 февраля 2024 в формате телевизионного концерта. Победителя или победительницу определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала украинцы изберут путем онлайн-голосования.

Евровидение-2024: что известно

68-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

В ноябре Общественное Вещание объявило имена и названия песен 10 финалистов национального отбора на "Евровидение-2024". В список попали: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK и Ziferblat.

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах, в последний год Украину представила Злата Огневич с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла третье место.

67-й Песенный конкурс "Евровидение состоялся в британском Ливерпуле от имени Украины и при участии Общественного Вещания. Группа TVORCHI представила Украину с песней Heart of Steel и заняла шестое место в финале.