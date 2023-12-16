Євробачення-2024. У "Дії" стартувало голосування за 11 учасника Нацвідбору

Суспільне Мовлення запустило опитування в "Дії". Українці можуть обрати одинадцятого фіналіста чи фіналістку національного відбору на "Євробачення-2024".

Українці оберуть 11 учасника Нацвідбору Євробачення-2024

У застосунку “Дія” почалося голосування за 11-го фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024. Воно триватиме з 15 по 21 грудня.

Організатори Нацвідбору вперше відкрили добір на додаткового, 11-го учасника. “Глядацький вибір — одне з нововведень цьогорічного відбору.

За правилами, у відборі взяли участь артисти з лонгліста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування.

Ось кандидати:

Anka — «Палала»;

Carpetman — «Endless fight»;

Karyotype — «Sadness»;

Krylata — «Queen»;

Parfeniuk — «Серед вітрів»;

Shepa — «Supernova»;

Stasya — «Rika»;

Swoiia — «Little Angels»;

Teslenko — «Lights go up».

Голосувати можуть усі користувачі «Дії» від 14 років. Результати оголосять до 29 грудня.

Фінал Нацвідбору пройде 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

Євробачення-2024: що відомо

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

У листопаді Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". До списку потрапили: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третю сходинку.

67-й Пісенний конкурс "Євробачення відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участі Суспільного Мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel та посів шосте місце у фіналі.