Українці можуть обрати в Дії склад журі Нацвідбору Євробачення-2024

З 15 січня у застосунку Дія можна проголосувати за склад журі Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024. Українці обиратимуть серед 9 претендентів.

Українці у дії голосуватимуть за журі Нацвідбору Євробачення-2024

У застосунку "Дія" почалося голосування за склад журі Національного відбору на "Євробачення-2024". Опитування триватиме з 15 до 22 січня.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років.

diia.gov.ua

Для цього потрібно:

зайти в застосунок "Дія";

в розділі "Сервіси" обрати "Опитування";

віддати свій голос за одного з 9 кандидатів.

Кандидати у члени журі Нацвідбору:

Олександр Варениця – піар-фахівець, співзасновник агенції з просування української музики на міжнародний ринок Go West. Тричі визнавався найкращим музичним журналістом за версіями Kyiv Music Days та Karabas Live Awards. Працював з гуртами Kalush, ONUKA та O.Torvald під час "Євробачення-2017".

Андрій Данилко – народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA. Автор пісень, мініатюр, інструментальних творів та режисер власних шоу. Член журі Нацвідбору на "Євробачення" (2016-2020).

Джамала – співачка й авторка пісень. Переможниця "Євробачення-2016" та володарка нагороди WIBA 2022, як одна з найвпливовіших інфлюенсерок світу. У 2023 році увійшла в трійку найпопулярніших виконавців у плейлисті EQUAL Global від Spotify.

Олена Коляденко – керівниця танцювального колективу Freedom Ballet, продюсерка гуртів Freedom Jazz та KADNAY. Хореографка, неодноразово була режисеркою-постановницею виступів українських артистів на "Євробаченні" та великих телевізійних шоу.

Катерина Павленко – співачка, композиторка й авторка пісень. Фольклористка, фронтвумен гурту Go_A, який здобув 5-те місце у фіналі "Євробачення-2021" у Роттердамі.

Сергій Танчинець – співак, музикант, продюсер та лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Заслужений артист України, багаторазовий номінант і переможець музичних премій YUNA, "Золота жар-птиця", M1 Music Awards та інших.

Євген Тріплов – автор і музичний продюсер пісень для багатьох українських артистів, зокрема Тіни Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анни Трінчер та інших. Шоуранер музичного реаліті-шоу "МУЛЬТИТРЕК".

Євген Хмара – композитор, віртуозний піаніст і творець інструментальних шоу. Автор 7 студійних альбомів, з початку повномасштабної війни дав понад 200 благодійних концертів. Член Національного журі України на "Євробаченні-2023".

Павло Шилько – теле- та радіоведучий, відомий під псевдонімом DJ Паша. Співзасновник та генеральний продюсер музичної премії YUNA. Співавтор конкурсних пісень Тіни Кароль та Вєрки Сердючки на "Євробачення".

За результатами опитування сформують рейтинг: трьом кандидатам, які наберуть найбільшу кількість голосів, буде запропоновано підписати угоду члена журі. Якщо хтось через вагомі причини не зможе підписати угоду, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат.

Фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі (50%) й глядачів (50%).

З міркувань безпеки фінал шоу буде закритим, і навіть місце проведення оголошувати не будуть.

Що відомо про Євробачення-2024

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал – на 11 травня.

Нещодавно Суспільне Мовлення провело жеребкування та презентувало пісні фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2024".

За результатами жеребкування у фіналі Нацвідбору учасники виступатимуть у такому порядку: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.