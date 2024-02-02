Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення

Передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.

Трансляцію можна буде подивитися у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD

На YouTube каналі Євробачення Україна

На телеканалі, сайті, Facebook Суспільне Культура

на сайті Євробачення в Україні

Порядок виступу учасників відбору:

YAKTAK — Lalala INGRET — Keeper NAZVA — Slavic English ANKA — Палала Drevo — Endless chain alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria MÉLOVIN — DREAMER SKYLERR — Time is running out Ziferblat — Place I Call Home YAGODY — Tsunamia NAHABA — GLASSS

Ведучими відбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, телеведучий Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

У журі — співак Андрій Данилко (виконавець образу Вєрки Сердючки), співачка Джамала та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

Як голосувати за учасників відбору Євробачення

Як і в попередні роки переможця визначить журі та голосування глядачів.

Глядацьке онлайн-голосування відбудеться у "Дії". Щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".

Як раніше повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року відбудеться у шведському місті Мальме.

Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, у першому з яких візьме участь Україна, відбудуться 7 і 9 травня.