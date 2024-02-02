Український відбір на Євробачення-2024 — де та коли дивитися трансляцію
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Український відбір на Євробачення-2024 — де та коли дивитися трансляцію

Євробачення
Джерело:  Суспільне. Культура

3 лютого відбудеться фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення

Передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.

Порядок виступу учасників відбору:

  1. YAKTAK — Lalala

  2. INGRET — Keeper

  3. NAZVA — Slavic English

  4. ANKA — Палала

  5. Drevo — Endless chain

  6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

  7. MÉLOVIN — DREAMER

  8. SKYLERR — Time is running out

  9. Ziferblat — Place I Call Home

  10. YAGODY — Tsunamia

  11. NAHABA — GLASSS

Ведучими відбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, телеведучий Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

У журі — співак Андрій Данилко (виконавець образу Вєрки Сердючки), співачка Джамала та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

Як голосувати за учасників відбору Євробачення

Як і в попередні роки переможця визначить журі та голосування глядачів.

Глядацьке онлайн-голосування відбудеться у "Дії". Щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".

Як раніше повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року відбудеться у шведському місті Мальме.

Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, у першому з яких візьме участь Україна, відбудуться 7 і 9 травня.

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