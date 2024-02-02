3 лютого відбудеться фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".
Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення
Передшоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о 17:30, фіналу — о 18:00.
Трансляцію можна буде подивитися у застосунку "Дія", обравши "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD
На YouTube каналі Євробачення Україна
На телеканалі, сайті, Facebook Суспільне Культура
на сайті Євробачення в Україні
Порядок виступу учасників відбору:
YAKTAK — Lalala
INGRET — Keeper
NAZVA — Slavic English
ANKA — Палала
Drevo — Endless chain
alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
MÉLOVIN — DREAMER
SKYLERR — Time is running out
Ziferblat — Place I Call Home
YAGODY — Tsunamia
NAHABA — GLASSS
Ведучими відбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, телеведучий Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.
У журі — співак Андрій Данилко (виконавець образу Вєрки Сердючки), співачка Джамала та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.
Як голосувати за учасників відбору Євробачення
Як і в попередні роки переможця визначить журі та голосування глядачів.
Глядацьке онлайн-голосування відбудеться у "Дії". Щоб проголосувати треба перейти у "Сервіси" — "Опитування" — "Активні опитування".
Як раніше повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року відбудеться у шведському місті Мальме.
Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, у першому з яких візьме участь Україна, відбудуться 7 і 9 травня.
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