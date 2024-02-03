Результаты Нацотбора на Евровидение-2024 объявят позже — причина

В субботу, 3 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение 2024. Но из-за активного голосования произошел сбой в Действии, которое не удалось восстановить. Поэтому результаты отбора объявят 4 февраля после 19:00.

Состоялся Нацотбор на Евровидение-2024

В 20:30 ведущие объявили об открытии линий для голосования. В 21:20 закрыли линии для голосования. В "Действии" сообщили, что из-за нагрузки возникли технические неполадки, и восстановить их пока не удалось.

Ведущими Нацотбора были шоумен Тимур Мирошниченко, певица Юлия Санина и комик Василий Байдак. В жюри финала сидели музыканты Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец.

Сбой в приложении "Действие" произошел из-за перегрузки. Это произошло в момент, когда открылось голосование за песню, представляющую Украину на конкурсе в Швеции. Более 15 000 человек в секунду заходили в действие, чтобы проголосовать за своего фаворита Нацотбора на "Евровидение".

В течение длительного времени многие украинские не могли проголосовать за любимый номер. Поэтому было принято решение продолжить голосование и провести дополнительный эфир 4 февраля. Итак, оглашение результатов будет происходить в прямом эфире на Общественное Культура, на официальных каналах Общественного и на Youtube-канале "Евровидение Украина".

Украинцы не могут войти в приложение

В ходе голосования за финалистов Нацотбора на Евровидение-24 в Действии произошел масштабный сбой.

Об этом сообщают многие украинцы в комментариях под трансляцией нацотбора.

В официальном Telegram-канале "Евровидения Украина" сообщается, что в скором времени "Действие" должно заработать.

Друзья, "Действие" увеличивает мощности, скоро все заработает! Спасибо за вашу активность! — говорится в сообщении. Поделиться

На странице Действие подбадривают украинцев, что желающие скоро смогут проголосовать.