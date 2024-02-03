У Дії стався збій. Українці не можуть проголосувати за переможця Нацвідбору на Євробачення-24

Під час Національного відбору на "Євробачення-2024" 3 лютого не обійшлося без неприємних інцидентів. Неочікувано у застосунку "Дія", де глядачі мають голосувати за переможця, стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти до додатку та обрати свого фаворита.

Українці не можуть увійти до застосунку Дія

Під час голосування за фіналістів Нацвідбору на Євробачення-24 у Дії стався масштабний збій.

Про це повідомляють чимало українців у коментарях під трансляцією нацвідбору.

В офіційному Telegram-каналі "Євробачення Україна" повідомляється, що незабаром "Дія" має запрацювати.

Друзі, "Дія" збільшує потужності, невдовзі усе запрацює! Дякуємо за вашу активність! – йдеться у повідомленні. Поширити

На сторінці Дія підбадьорюють українців, що бажаючі невдовзі зможуть проголосувати.

Фінал конкурсу вперше показують не в прямому ефірі, а в записі. Організатори нацвідбору прийняли таке рішення у цілях безпеки, адже в країні йде війна і може будь-якої миті початися ракетний обстріл.

Зазначимо, у фіналі нацвідбору виступило 11 фіналістів. Саме хтось із них буде представляти Україну у травні в Мальме на "Євробаченні-2024". Наразі ж невідомо, чи будуть дійсними результати глядацького голосування, адже голосувати можна лише в "Дії", а додаток не працює у багатьох користувачів.

Що відомо про "Євробачення-2024"

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а грандфінал — на 11 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. Там проводили конкурс у 1992 та 2013 роках. Квитки на "Євробачення-2024" розкупили у перший день продажів.

Загалом на конкурсі виступлять представники 37 країн. Люксембург повернеться на "Євробачення" після 30-річної паузи. Імовірно, кількість країн-учасниць зросте, адже ще тривають перемовини з Румунією.