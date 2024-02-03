В Дії произошел сбой. Украинцы не могут проголосовать за победителя Нацотбора на Евровидение-24

В ходе Национального отбора на "Евровидение-2024" 3 февраля не обошлось без неприятных инцидентов. Неожиданно в приложении "Дія", где зрители должны голосовать за победителя, произошел масштабный сбой. Пользователи не могут войти в приложение и выбрать фаворита.

Украинцы не могут войти в приложение

В ходе голосования за финалистов Нацотбора на Евровидение-24 в Дії произошел масштабный сбой.

Об этом сообщают многие украинцы в комментариях под трансляцией нацотбора.

В официальном Telegram-канале "Евровидения Украина" сообщается, что в скором времени "Дія" должно заработать.

Друзья, "Дія" увеличивает мощности, скоро все заработает! Спасибо за вашу активность! – говорится в сообщении. Поделиться

На странице Дії подбадривают украинцев, что желающие скоро смогут проголосовать.

Финал конкурса впервые показывается не в прямом эфире, а в записи. Организаторы Нацотбора приняли такое решение в целях безопасности, ведь в стране идет война и может в любой момент начаться ракетный обстрел.

Отметим, что в финале Нацотбора выступило 11 финалистов. Именно кто-нибудь из них будет представлять Украину в мае в Мальме на "Евровидении-2024". Пока неизвестно, будут ли действительны результаты зрительского голосования, ведь голосовать можно только в "Дії", а приложение не работает у многих пользователей.

Что известно о "Евровидении-2024"

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая (на одном из них выступит Украина), а гранд-финал – на 11 мая.

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. Там проводили конкурс в 1992 и 2013 годах. Билеты на Евровидение-2024 раскупили в первый день продаж.

На конкурсе выступят представители 37 стран. Люксембург вернется на "Евровидение" после 30-летней паузы. Вероятно, количество стран-участниц вырастет, ведь продолжаются переговоры с Румынией.