alyona alyona & Jerry Heil представлять Україну з піснею Teresa & Maria на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме, Швеція.

Хто представить Україну на Євробаченні-2024

За результатами глядацького голосування та рішення журі Україну на конкурсі представлять alyona alyona & Jerry Heil

Вони отримали балів 11 від глядачів та від журі 10.

Нагадаємо, що оголошення результатів перенесли з 3 на 4 лютого через збій у застосунку "Дія". Глядацьке голосування тривало близько доби.

Цього року у Дії за улюбленого учасника проголосувало 1 167 176 українців.

Переможця фіналу нацвідбору визначали за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %).

У журі — співак Андрій Данилко (виконавець образу Вєрки Сердючки), співачка Джамала та лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

Бали від журі та глядачів

Найвищий бал від журі (11) отримав гурт Ziferblat, від глядачів — alyona alyona & Jerry Heil.

YAKTAK — Lalala (бал журі — 6, бал глядачів — 10) INGRET — Keeper (бал журі — 8, бал глядачів — 2) NAZVA — Slavic English (бал журі — 2, бал глядачів — 1) ANKA — Палала (бал журі — 5, бал глядачів — 4) Drevo — Endless chain (бал журі — 4, бал глядачів — 3) alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria (бал журі — 10, бал глядачів — 11) MÉLOVIN — DREAMER (бал журі — 9, бал глядачів — 9) SKYLERR — Time is running out (бал журі — 3, бал глядачів — 6) Ziferblat — Place I Call Home (бал журі — 11, бал глядачів — 8) YAGODY — Tsunamia (бал журі — 7, бал глядачів — 7) NAHABA — GLASSS (бал журі — 1, бал глядачів — 5)

Коли відбудеться Євробачення-2024

Як раніше повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року відбудеться у шведському місті Мальме.

Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, у першому з яких візьме участь Україна, відбудуться 7 і 9 травня.