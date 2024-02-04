Евровидение-2024. Объявлен победитель Нацотбора — видео

alyona alyona & Jerry Heil представят Украину с песней Teresa & Maria на международном песенном конкурсе Евровидения-2024 в Мальме, Швеция.
Кто представит Украину на Евровидении-2024
По результатам зрительского голосования и решению жюри Украину на конкурсе представят alyona alyona & Jerry Heil
Они получили 11 баллов от зрителей и от жюри 10.
Напомним, что оглашение результатов перенесли с 3 на 4 февраля из-за сбоя в приложении "Дія". Зрительное голосование длилось около суток.
В этом году в Дія за любимого участника проголосовало 1 167 176 украинцев.
Победителя финала нацотбора определяли по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).
В жюри — певец Андрей Данилко (исполнитель образа Верки Сердючки), певица Джамала и лидер группы "Без ограничений" Сергей Танчинец.
Баллы от жюри и зрителей
Самый высокий балл от жюри (11) получила группа Ziferblat, от зрителей — alyona alyona & Jerry Heil.
YAKTAK — Lalala (балл жюри — 6, балл зрителей — 10)
INGRET — Keeper (бал жюри — 8, балл зрителей — 2)
NAZVA — Slavic English (бал жюри — 2, балл зрителей — 1)
ANKA — Палала (балл жюри — 5, балл зрителей — 4)
Drevo — Endless chain (балл жюри — 4, балл зрителей — 3)
alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria (балл жюри — 10, балл зрителей — 11)
MÉLOVIN — DREAMER (бал жюри — 9, балл зрителей — 9)
SKYLERR — Time is running out (бал жюри — 3, балл зрителей — 6)
Ziferblat — Place I Call Home (балл жюри — 11, балл зрителей — 8)
YAGODY — Tsunamia (балл жюри — 7, балл зрителей — 7)
NAHABA — GLASSS (балл жюри — 1, балл зрителей — 5)
Когда состоится Евровидение-2024
Как сообщалось ранее, 68-й конкурс "Евровидение" в мае 2024 года состоится в шведском городе Мальме.
Гранд-финал "Евровидения-2024" проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в первом из которых примет участие Украина, состоятся 7 и 9 мая.
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