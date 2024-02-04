Евровидение-2024. Объявлен победитель Нацотбора — видео

alyona alyona & Jerry Heil представят Украину с песней Teresa & Maria на международном песенном конкурсе Евровидения-2024 в Мальме, Швеция.

Кто представит Украину на Евровидении-2024

По результатам зрительского голосования и решению жюри Украину на конкурсе представят alyona alyona & Jerry Heil

Они получили 11 баллов от зрителей и от жюри 10.

Напомним, что оглашение результатов перенесли с 3 на 4 февраля из-за сбоя в приложении "Дія". Зрительное голосование длилось около суток.

В этом году в Дія за любимого участника проголосовало 1 167 176 украинцев.

Победителя финала нацотбора определяли по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

В жюри — певец Андрей Данилко (исполнитель образа Верки Сердючки), певица Джамала и лидер группы "Без ограничений" Сергей Танчинец.

Баллы от жюри и зрителей

Самый высокий балл от жюри (11) получила группа Ziferblat, от зрителей — alyona alyona & Jerry Heil.

YAKTAK — Lalala (балл жюри — 6, балл зрителей — 10) INGRET — Keeper (бал жюри — 8, балл зрителей — 2) NAZVA — Slavic English (бал жюри — 2, балл зрителей — 1) ANKA — Палала (балл жюри — 5, балл зрителей — 4) Drevo — Endless chain (балл жюри — 4, балл зрителей — 3) alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria (балл жюри — 10, балл зрителей — 11) MÉLOVIN — DREAMER (бал жюри — 9, балл зрителей — 9) SKYLERR — Time is running out (бал жюри — 3, балл зрителей — 6) Ziferblat — Place I Call Home (балл жюри — 11, балл зрителей — 8) YAGODY — Tsunamia (балл жюри — 7, балл зрителей — 7) NAHABA — GLASSS (балл жюри — 1, балл зрителей — 5)

Когда состоится Евровидение-2024

Как сообщалось ранее, 68-й конкурс "Евровидение" в мае 2024 года состоится в шведском городе Мальме.

Гранд-финал "Евровидения-2024" проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в первом из которых примет участие Украина, состоятся 7 и 9 мая.