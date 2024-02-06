Нацотбор на Евровидение. В Украинском обществе глухих выразили возмущение
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Нацотбор на Евровидение. В Украинском обществе глухих выразили возмущение

Екатерина Заботкина
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Источник:  Интерфакс-Украина

Украинский нацотбор на "Евровидение" 2024 года запомнится многими громкими событиями и скандалами. Так, в Украинском обществе глухих уже пожаловались на то, что адаптация песен на жестовом языке осуществлялся "на любительском уровне".

Что не так с переводом песен на жестовом языке во время нацотбора

По словам представителей Украинского общества глухих, это было шоу, которое очень понравилось аудитории слышащих людей, но это не "зашло" людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком.

Об этом уже несколько дней очень много говорят в сообществе глухих. Глухие люди говорят просто: "Я ничего не понял".

Именно поэтому община попросила организаторов Нацотбора усовершенствовать свой подход к обеспечению инклюзивности.

Сегодня получаем отзывы разочарования и даже ощущение того, что организаторы проигнорировали жестоговорящих людей, предложив им низкосортный вид перевода на жестовой язык, — заявили в Украинском обществе глухих.

Следует отметить, что переводчицей разговорных студий была Ольга Буназов, а адаптацией песен занималась Екатерина Заботкина.

Что важно понимать, в 2024 году финал нацотбора на "Евровидение" впервые сопровождался переводом на жестовой язык.

Как Екатерина Заботкина реагирует на критику

По словам украинской переводчицы, адаптация песен на жестовом языке не предполагает дословный перевод.

Кроме того, Екатерина Заботкина обратила внимание на то, что ее исполнение песен на жестовом языке поддержал профессиональный переводчик Руслан Выхивский.

Если человек хочет узнать текст слово в слово, он его откроет, и для этого ему еще один человек, который будет то же самое говорить на жестовом языке, не нужен. По моему убеждению, передать атмосферу, ритм и настроение песни — это также важно, как и передать жесты. То есть адаптировать так, чтобы было понятно, о чем эта песня, — поделилась переводчица своим мнением на этот счет.

Екатерина Заботкина

Екатерина Заботкина

Переводчица на язык жестов

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