Українка Сур стала фіналісткою шведського Нацвідбору Євробачення-2024

18-річна Марія Сур із Запоріжжя, яка на початку повномасштабної війни в Україні переїхала до Швеції разом із мамою, може стати представницею цієї країни на пісенному конкурсі Євробачення-2024.

Українка Сур може представляти Швецію на Євробаченні

Марія Сур пройшла у фінал шведського Нацвідбору.

Про це дівчина написала у своєму Instagram.

Цікаво, що Марія вже вдруге бере участь у Нацвідборі у Швеції. Минулого року вона поступилася місцем співачці Loreen, яка і привезла перемогу своїй країні.

instagram.com/mariasurofficial

Нещодавно українка виступила з піснею "When I’m Gone" на конкурсі Melodifestivalen, який і визначає представника Швеції на Євробаченні. Тоді Сур отримала 94 бали з 96 можливих. Тепер у фіналі шведського Нацвідбору вона залишилася зі співаком Ліамом Какатіаном Томассеном.

Сама Марія прокоментувала свій успіх так:

Ми зробили це! Я неймовірно вдячна за всю вашу підтримку і любов. "When I’m Gone" у фіналі. Марія Сур Співачка

До речі, ім'я переможця шведського Нацвідбору на Євробачення-2024 оголосять вже 9 березня.

Що відомо про Марію Сур

Марія Сур запам'яталася українським глядачам своїм вокальним талантом завдяки участі у шоу "Голос країни 12". Тоді вона була у команді співачки Наді Дорофєєвої, а потім перейшла до Олі Полякової.

Після переїзду до Швеції дівчина брала участь у благодійному концерті, завдяки якому змогли зібрати 8 млн євро на допомогу Україні.

Хто представить Україну на Євробаченні-2024

За результатами глядацького голосування та рішення журі Україну на конкурсі представлять alyona alyona & Jerry Heil.

Вони отримали 11 балів від глядачів та 10 – від журі.

Нагадаємо, що оголошення результатів перенесли з 3 на 4 лютого через збій у застосунку "Дія". Глядацьке голосування тривало близько доби.

Цього року у Дії за улюбленого учасника проголосувало 1 167 176 українців.

Переможця фіналу нацвідбору визначали за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %).