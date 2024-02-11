Украинка Сур стала финалисткой шведского Нацотбора Евровидения-2024

18-летняя Мария Сур из Запорожья, которая в начале полномасштабной войны в Украине переехала в Швецию вместе с мамой, может стать представительницей этой страны на песенном конкурсе Евровидения-2024.
Украинка Сур может представлять Швецию на Евровидении
Мария Сур прошла в финал шведского Нацотбора.
Об этом она написала в своем Instagram.
Мария уже второй раз участвует в Нацотборе в Швеции. В прошлом году она уступила место певице Loreen, которая и привезла победу своей стране.
Недавно украинка выступила с песней When I'm Gone на конкурсе Melodifestivalen, который и определяет представителя Швеции на Евровидении. Тогда Сур получила 94 балла из 96 возможных. Теперь в финале шведского Нацотбора она осталась с певцом Лиамом Какатианом Томассеном.
Сама Мария прокомментировала свой успех так:
Кстати, имя победителя шведского Нацотбора на Евровидение-2024 будет объявлено уже 9 марта.
Что известно о Марии Сур
Мария Сур запомнилась украинским зрителям своим вокальным талантом благодаря участию в шоу "Голос країни-12". Тогда она была в команде певицы Нади Дорофеевой, а затем перешла к Оле Поляковой.
После переезда в Швецию девушка принимала участие в благотворительном концерте, благодаря которому смогли собрать 8 млн евро в помощь Украине.
Кто представит Украину на Евровидении-2024
По результатам зрительского голосования и решению жюри Украину на конкурсе представят alyona alyona & Jerry Heil.
Они получили 11 баллов от зрителей и 10 – от жюри.
Напомним, что оглашение результатов перенесли с 3 на 4 февраля из-за сбоя в приложении "Действие". Зрительное голосование длилось около суток.
В этом году в Действии за любимого участника проголосовало 1167176 украинцев.
Победителя финала нацотбора определяли по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).
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