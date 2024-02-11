Украинка Сур стала финалисткой шведского Нацотбора Евровидения-2024

18-летняя Мария Сур из Запорожья, которая в начале полномасштабной войны в Украине переехала в Швецию вместе с мамой, может стать представительницей этой страны на песенном конкурсе Евровидения-2024.

Украинка Сур может представлять Швецию на Евровидении

Мария Сур прошла в финал шведского Нацотбора.

Об этом она написала в своем Instagram.

Мария уже второй раз участвует в Нацотборе в Швеции. В прошлом году она уступила место певице Loreen, которая и привезла победу своей стране.

instagram.com/mariasurofficial

Недавно украинка выступила с песней When I'm Gone на конкурсе Melodifestivalen, который и определяет представителя Швеции на Евровидении. Тогда Сур получила 94 балла из 96 возможных. Теперь в финале шведского Нацотбора она осталась с певцом Лиамом Какатианом Томассеном.

Сама Мария прокомментировала свой успех так:

Мы сделали это! Я невероятно благодарна за всю вашу поддержку и любовь. "When I'm Gone" в финале. Мария Сур Певица

Кстати, имя победителя шведского Нацотбора на Евровидение-2024 будет объявлено уже 9 марта.

Что известно о Марии Сур

Мария Сур запомнилась украинским зрителям своим вокальным талантом благодаря участию в шоу "Голос країни-12". Тогда она была в команде певицы Нади Дорофеевой, а затем перешла к Оле Поляковой.

После переезда в Швецию девушка принимала участие в благотворительном концерте, благодаря которому смогли собрать 8 млн евро в помощь Украине.

Кто представит Украину на Евровидении-2024

По результатам зрительского голосования и решению жюри Украину на конкурсе представят alyona alyona & Jerry Heil.

Они получили 11 баллов от зрителей и 10 – от жюри.

Напомним, что оглашение результатов перенесли с 3 на 4 февраля из-за сбоя в приложении "Действие". Зрительное голосование длилось около суток.

В этом году в Действии за любимого участника проголосовало 1167176 украинцев.

Победителя финала нацотбора определяли по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).