Путин собирает в Москве представителей ХАМАС и "Исламского джихада"
Категория
Мир
Дата публикации

Путин собирает в Москве представителей ХАМАС и "Исламского джихада"

ХАМАС
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Источник:  Укринформ

В конце февраля в Москве пройдет межпалестинская встреча. На нее Путин пригласил все палестинские организации, включая ХАМАС и Исламский джихад.

Что известно о межпалестинской встрече в Москве

Как сообщил премьер-министр Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад Штайе, Россия пригласила все палестинские фракции, которые встретятся 26 февраля в Москве.

По его словам, после 7 октября 2023 ПНА не поддерживала контакты с ХАМАС. Штайе также осудил саму атаку ХАМАС с убийством гражданских, но отметил необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

И хотя ситуация на 7 октября была катастрофической для всех, мы не воспринимаем факт, что гражданских убивали. Это то, что мы не воспринимаем. Но нельзя позволить, чтобы цикл насилия снова и снова повторялся. Палестинский вопрос должен быть урегулирован. Сейчас пора найти решение. Не надо больше говорить о процессах, нужно решение. Нам нужно признание государства Палестины, а потом мы перейдем к деталям. История палестинской катастрофы не началась 7 октября. Последний цикл насилия начался 7 октября, – сказал он.

По словам Штайе, ХАМАС является "интегральной частью палестинской политической арены", но "чтобы ХАМАС стал частью диалога, есть ряд предпосылок". В частности, это радикальное движение должно "принять политическую платформу диалога", а также "должно быть найдено понимание вопросов сопротивления", которое должно быть исключительно "общественным сопротивлением".

Спецпредставитель Путина с Ближнего Востока и стран Африки Михаил Богданов отметил, что на мероприятие в Москве пригласили "всех палестинских представителей, имеющих свои позиции в разных странах, в том числе в Сирии и Ливане, других странах региона".

Что известно об группировке "Исламский джихад"

Движение "Исламский джихад" в Палестине - исламская арабская террористическая группировка и со штаб-квартирой в Дамаске (Сирия), имеющая официальной целью ведение религиозной войны, уничтожение Израиля и создание Палестинского Исламского государства на территории всей Палестины.

Большинство западных стран, прежде всего, США и страны ЕС, а также Израиль, признают эту организацию террористической. Исламский джихад в свою очередь провозглашает Израиль, США и про-западные арабские режимы "воплощением империализма" и считает их объектами своей борьбы.

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