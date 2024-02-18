Путін збирає у Москві представників ХАМАС та "Ісламського джихаду"

Наприкінці лютого у Москві пройде міжпалестинська зустріч. На неї Путін запросив усі палестинські організації, включаючи ХАМАС та "Ісламський джихад".

Що відомо про міжпалестинську зустріч у Москві

Як повідомив прем’єр-міністр Палестинської національної адміністрації (ПНА) Мухаммад Штайе, Росія запросила усі палестинські фракції, які зустрінуться 26-го лютого у Москві.

За його словами, після 7 жовтня 2023 року ПНА не підтримувала контакти з ХАМАС. Штайе також засудив саму атаку ХАМАС з вбивством цивільних, але наголосив на необхідності врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту на основі створення двох держав.

І хоча ситуація станом на 7 жовтня була катастрофічною для усіх, ми не сприймаємо факт, що цивільних убивали. Це те, що ми не сприймаємо. Але не можна дозволити, щоб цикл насильства знову і знову повторювався. Палестинське питання має бути врегульовано. Зараз час знайти рішення. Не треба більше говорити про процеси, треба рішення. Нам треба визнання Держави Палестини, а потім ми перейдемо до деталей. Історія палестинської катастрофи не розпочалася 7 жовтня. Останній цикл насильства розпочався 7 жовтня, — сказав він. Поширити

За словами Штайе, ХАМАС є "інтегральною частиною палестинської політичної арени", але "щоб ХАМАС став частиною діалогу, є ряд передумов". Зокрема, цей радикальний рух має "прийняти політичну платформу діалогу", а також "має бути знайдено порозуміння щодо питань опору", який повинен бути виключно "громадським опором".

Спецпредставник Путіна з Близького Сходу і країн Африки Михайло Богданов зазначив, що на захід у Москві запросили "всіх палестинських представників, які мають свої позиції в різних країнах, зокрема в Сирії та Лівані, інших країнах регіону".

Що відомо про угрупування "Ісламський джихад"

Рух "Ісламський джихад" у Палестині — ісламське арабське терористичне угрупування і з штаб-квартирою в Дамаску (Сирія), що має офіційною ціллю ведення релігійної війни, знищення Ізраілю і створення Палестинської Ісламської держави на території всієї Палестини.

Більшість західних країн, передусім США та країни ЄС, а також Ізраїль, визнають цю організацію терористичною. Ісламський джихад у свою чергу проголошує Ізраїль, США та про-західні арабські режими "втіленням імперіалізму" і вважає їх об'єктами своєї боротьби.