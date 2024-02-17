Зеленський назвав Путіна головорізом і передбачив для нього два можливих кінця

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна головорізом, у якого є лише два можливих кінця.

Зеленський назвав два можливих кінця Путіна

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, Зеленський сказав, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна показує, де повинна завершитися кар'єра російського диктатора.

У Путіна тільки два можливих кінця — трибунал в Гаазі або бути вбитим одним з тих, хто зараз вбиває для нього. Знищення джерела дестабілізації — є нашим завданням, і це справедливо, — сказав президент. Поширити

Зеленський закликав робити все можливе, аби завдати поразки Росії.

Ми повинні робити не щось, а все можливе, щоб завдати поразки агресору. Будь ласка, пам'ятайте, що диктатори на канікули не йдуть. Володимир Зеленський

Також він прокоментував смерть Олексія Навального в російській колонії.

Після вбивства Навального було б абсурдно сприймати Путіна як легітимного лідера російської держави, він головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Прибуття на його інавгурацію, потиск руки, сприйняття його як рівного — було б презирством до природи політичної влади, — зазначив Зеленський. Поширити

Мюнхенська безпекова конференція

16-18 лютого проходить 60-та ювілейна Мюнхенська безпекова конференція, де світові лідери обговорюють політику міжнародної безпеки.

Головними темами цьогорічної конференції є війни в Ізраїлі та Україні, світова безпекова криза, збройні конфлікти, проблеми міграції, клімат, розвиток новітніх технологій.

У конференції цього року візьмуть участь близько 150 політиків світу, Росію та Іран не запрошували.