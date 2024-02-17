Зеленський назвав Путіна головорізом і передбачив для нього два можливих кінця

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна головорізом, у якого є лише два можливих кінця.
Зеленський назвав два можливих кінця Путіна
Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, Зеленський сказав, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна показує, де повинна завершитися кар'єра російського диктатора.
Зеленський закликав робити все можливе, аби завдати поразки Росії.
Також він прокоментував смерть Олексія Навального в російській колонії.
Мюнхенська безпекова конференція
16-18 лютого проходить 60-та ювілейна Мюнхенська безпекова конференція, де світові лідери обговорюють політику міжнародної безпеки.
Головними темами цьогорічної конференції є війни в Ізраїлі та Україні, світова безпекова криза, збройні конфлікти, проблеми міграції, клімат, розвиток новітніх технологій.
У конференції цього року візьмуть участь близько 150 політиків світу, Росію та Іран не запрошували.
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