Зеленський виступає на Мюнхенській конференції — пряма трансляція
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Зеленський виступає на Мюнхенській конференції — пряма трансляція

Зеленський
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Джерело:  online.ua

Президент України Володимир Зеленський 17 лютого виступить з промовою на Мюнхенській безпековій конференції.

Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції

Президент України минулого року подякував усім партнерам, які надають Україні зброю та фінансову підтримку, порівнявши війну Росії проти України з історією про Давида і Голіафа.

Також він закликав перемогти “путінів по всьому світу“ та наголосив на важливості швидкості прийняття рішень союзниками України.

Мюнхенська безпекова конференція

Протягом 16-18 лютого прохожить 60-та Мюнхенська безпекова конференція.

У ній візьмуть участь близько 150 політиків світу, які обговорять глобальні загрози, серед яких збройні конфлікти й кліматичні зміни та масова міграція через них, тероризм, кібератаки.

Цього року на конференції очікується більша присутність країн Глобального Півдня.

Окрім лідерів ЄС та США захід, зокрема, мають відвідати президент Ізраїлю Ісаак Герцог, прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайєх та президент Азербайджану Ільхам Алієв.

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