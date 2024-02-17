Зеленский выступает на Мюнхенской конференции — прямая трансляция
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Зеленский выступает на Мюнхенской конференции — прямая трансляция

Зеленский
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Источник:  online.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля выступит с речью на Мюнхенской конференции безопасности.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции

Президент Украины в прошлом году поблагодарил всех партнеров, оказывающих Украине оружие и финансовую поддержку, сравнив войну России против Украины с историей о Давиде и Голиафе.

Также он призвал победить "путинов по всему миру" и отметил важность скорости принятия решений союзниками Украины.

Мюнхенская конференция безопасности

В течение 16-18 февраля проходит 60-я Мюнхенская конференция безопасности.

В ней примут участие около 150 политиков мира, которые обсудят глобальные угрозы, в том числе вооруженные конфликты и климатические изменения и массовая миграция через них, терроризм, кибератаки.

В этом году на конференции ожидается большее присутствие стран Глобального Юга.

Кроме лидеров ЕС и США, мероприятие, в частности, должны посетить президент Израиля Исаак Герцог, премьер-министр Палестины Мохаммад Штайех и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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