Глава Мюнхенской конференции назвал новые цели Путина после Украины

Как считает глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген, риск того, что Россия нападет на страны НАТО, действительно существует. Новыми жертвами Путина могут стать страны Балтии и Молдова.
Россия может начать вторжение в НАТО
Журналисты поинтересовались у политика, допускает ли он, что российский диктатор Владимир Путин может решиться на такое нападение.
Кристоф Гойсген считает вполне реальным такой сценарий.
По мнению политика, новыми жертвами главы Кремля могут стать Молдова или страны Балтии.
Как Запад должен помогать Украине
Как считает Кристоф Гойсген, ключевая задача международного сообщества – сделать все возможное, чтобы этого не произошло и Украина разгромила Россию и победила в войне.
Недавно немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что НАТО должен готовиться к нападению России на страну блок в течение 5-8 лет.
Более того, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин также предупредили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-